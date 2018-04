Triathlon : Rabat à l’heure des 24èmes Championnats d'Afrique et des qualifications aux JO de la jeunesse

La 24ème édition des Championnats d’Afrique de triathlon (ATU Triathlon African Championships) et les épreuves qualificatives aux prochains Jeux olympiques de la jeunesse (YOG qualifier) auront lieu à Rabat les 21 et 22 avril.

Ces compétitions seront rehaussées par la présence de la présidente de la Fédération internationale de triathlon (ITU), Marisol Casado (Espagne) et du président de la Confédération africaine (ATU) et de l’Union arabe de la discipline (UAT), Ahmed Nasser (Egype), a-t-on appris auprès de la Fédération Royale marocaine du sport pour tous.

Au programme des championnats d’Afrique qualificatifs aux championnats du monde, qui se dérouleront à Gold Coast (Australie) du 12 au 16 septembre prochain, figurent des épreuves de natation, cyclisme et course à pied, réservées aux élites seniors et de moins de 23 ans (distance olympique), outre les juniors (moins de 19 ans), les cadets (16-17 ans) et les groupes d’âge (amateurs).

Le titre de la précédente édition, organisée à Hammamet en Tunisie, les 6 et 7 mai 2017, a été remporté par le triathlète marocain Badr Siwane dans la catégorie Elite, qui a brisé la domination sud-africaine qui a duré depuis 1993, alors que la Sud-Africaine Gillian Sanders a décroché son cinquième titre.

Siwane, qui a été sacré, le 31 mars dernier à Charm El-Cheikh, champion arabe, est fin prêt pour défendre sa couronne continentale et glaner le maximum de points pour être parmi les 140 meilleurs triathlètes au monde qui prendront part aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Badr Siwane, premier Africain et 42ème aux derniers championnats du monde à Rotterdam (U23) affrontera des adversaires de taille dans la catégorie Elite, en particulier, les Sud-Africains Travis Mcgrath et Ross Belman respectivement 22ème et 18ème à Rotterdam dans la catégorie groupe d’âge (20-24 ans).

Outre Badr Siwane, le Maroc sera représenté dans l’épreuve Elite par le chevronné Mehdi Essadiq, double champion d’Afrique espoir (U23) en 2007 et 2008 et médaillé de bronze (Elite) en 2010 et le jeune Tangérois Noueman Serghini.

Le Sud-Africain Conrad Stoltz et sa compatriote Gillian Sanders, qui a remporté le 2 décembre dernier le triathlon international de Dakhla, sont les plus titrés sur le plan continental avec 7 sacres pour Stoltz et 5 pour Sanders.

La compétition des moins de 23 ans verra la participation de trois Marocains, en l’occurrence, Nabil Kouzkouz, médaillé de bronze l’an passé à Hammamet dans la catégorie juniors et 4ème au championnat du monde à Rotterdam dans la catégorie groupe d’âge (16-19 ans), Amine Farih, vice- champion arabe à Charm El-Cheikh le 31 mars dernier et Zakaria Hssiki.

Chez les filles, Karima Kanoun, vice-championne africaine et arabe cadette et sa compatriote Oumaima Rahmani seront engagées dans l’épreuve juniors dans le but d’arracher la qualification aux Jeux olympiques de la jeunesse qui auront lieu à Buenos Aires du 8 au 18 octobre 2018.

Idem pour les jeunes triathlètes prometteurs Fady El Himdy (17 ans), Abderrahmane Zaâri Jabri (16 ans) et Yassine Safer (16 ans).

La Fédération internationale de triathlon (ITU) a récemment confié à la Fédération Royale marocaine du sport pour tous (FRMSPT) l’organisation des qualifications africaines aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ-2018 ), prévues initialement à Alger dans le cadre des 3èmes Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018) qui auront lieu du 19 au 28 juillet prochain.

Prennent part à la 24ème édition du championnat d’Afrique de triathlon et aux épreuves qualificatives aux Jeux olympiques de la jeunesse des triathlètes représentant plusieurs pays africains notamment l’Afrique du Sud qui sera représentée par 24 triathlètes, la Tunisie, l’Egypte, la Namibie, l’Ile Maurice, le Zimbabwe, le Niger, outre des pays du Vieux Continent.