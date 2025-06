Transferts d'argent à l'international : Al Filahi Cash et le GCAM s'associent à RIA Money Transfer

Al Filahi Cash (AFC), établissement de paiement adossé au groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM), a conclu, mercredi dernier, un partenariat avec RIA Money Transfer (RIA), opérateur mondial de référence dans les transferts d'argent internationaux.



Ce rapprochement vise à renforcer l’ancrage territorial du GCAM dans le domaine des services financiers à destination des populations locales et des Marocains du monde, tout en consolidant son engagement de longue date en faveur du développement de son offre et de l'inclusion économique, indique un communiqué d'Al Filahi Cash.



La collaboration avec RIA permettra à AFC de proposer au sein de ses agences une solution complète d’envoi et de réception de transferts internationaux, adossée à un réseau mondial robuste, tout en ouvrant progressivement les agences du réseau GCAM et celles des filiales Al Akhdar Bank et Ardi à l’offre RIA.



Ce maillage permettra une meilleure couverture du territoire marocain dans son ensemble.



Une vision partagée pour un impact durable



Au-delà d’un simple partenariat technique, l’accord entre les deux institutions repose sur une vision partagée : connecter les territoires, rapprocher les familles et faciliter les flux financiers internationaux.



Les clients du Groupe CAM pourront ainsi bénéficier de services de transferts internationaux instantanés, compétitifs et fluides dans un cadre sécurisé et réglementé.



"Cette alliance traduit notre volonté de bâtir un modèle de services financiers à la fois utile et inclusif qui puisse faciliter les échanges entre nos citoyennes et nos citoyens d’ici et d’ailleurs et qui répond pleinement à nos valeurs de proximité, de qualité de service et de solidarité", a déclaré M. Mohammed Fikrat, président du directoire du GCAM et président du Conseil d'administration d’AFC.



De son côté, Elhadj Malick Seck, Directeur Général Afrique de RIA, a dit : "Collaborer avec le Groupe Crédit Agricole du Maroc représente une opportunité stratégique majeure. Sa légitimité dans le monde rural et son envergure institutionnelle font d’AL FILAHI CASH un partenaire naturel pour faire progresser nos objectifs communs en matière d’accessibilité financière".



Ce nouveau partenariat illustre une fois de plus le rôle du GCAM dans la modernisation des services financiers au bénéfice de toutes les Marocaines et de tous les Marocains.



Présent dans plus de 190 pays, RIA Money Transfer dispose d’une expertise reconnue et d’un réseau mondial lui permettant de répondre à une forte demande de connectivité financière entre les territoires. À travers ce partenariat, l’entreprise confirme son intérêt pour le Maroc et son engagement à travailler avec des acteurs locaux engagés.



Pour sa part, Al Filahi Cash a développé un ensemble de produits et de services à destination de sa clientèle détentrice de comptes de paiement ou celles de passage.



AFC dispose d’un réseau étendu, construit à travers des agences en propre, des mandataires dédiés (franchisés), des agents semi-dédiés issus des associations de microcrédit ainsi qu'un large réseau d'agents détaillants et ce en complément des agences du Crédit Agricole du Maroc.