BOA clôture avec succès une émission d’obligations perpétuelles de 1 MMDH

Bank of Africa (BOA) annonce avoir clôturé, mardi, avec succès le placement relatif à l'émission d'obligations subordonnées perpétuelles avec mécanisme d'absorption de pertes et d'annulation de paiement des coupons d'un montant global maximum de 1 milliard de dirhams (MMDH).



Dans le cadre de cette opération, les investisseurs institutionnels ont exprimé un intérêt certain pour cette émission témoignant ainsi de leur confiance dans le Groupe bancaire panafricain BAO, selon un communiqué de la banque publié sur le site de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



L'émission a connu une demande globale de 10,634 MMDH, soit un taux de souscription de 10,63%, fait savoir la même source.



A ce titre, 34 investisseurs OPCVM ont participé à cette émission avec une préférence marquée pour la tranche B révisable annuellement, qui a représenté 99% de la demande totale.



Concernant le taux d'intérêt facial pour la tranche A sur les 5 premières années, il sera déterminé en référence au taux cinq (5) ans à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du trésor (BDT) 5 ans, telle que publiée par Bank Al-Maghrib (BAM) en date du 16 juin 2025, soit 2,42%, augmenté d'une prime de risque, soit entre 4,62% et 4,72%.



S'agissant de la tranche B, le taux d'intérêt facial sera déterminé en référence au taux plein 52 semaines, pour la première année, déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des BDT, telle que publiée par BAM en date du 16 juin 2025, soit 2,12%, augmenté d’une prime de risque, soit entre 4,22% et 4,32%.