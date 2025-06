Marrakech : inwi lance la première édition de la "Caravane Fibre Optique by inwi"

L’opérateur de télécommunications inwi a procédé, mercredi à Marrakech, au lancement de la première édition de la "Caravane Fibre Optique by inwi", visant à sensibiliser les professionnels du secteur immobilier à l’importance de l’intégration de la fibre optique dans les nouvelles constructions.



Lancée en présence du président-directeur général de inwi, Azzedine El Mountassir Billah, d'experts, de professionnels et d'acteurs de l’écosystème de la construction et de l’immobilier, cette initiative nationale ambitieuse sillonnera les principaux pôles économiques du Royaume dans le but de promouvoir la connectivité FTTH (Fiber To The Home) en soulignant ses atouts pour les futurs habitants et son impact sur la compétitivité des promoteurs immobiliers.



Portée par une vision tournée vers l’innovation et la transformation numérique du cadre bâti, la caravane mettra également en avant la qualité de l’accompagnement assuré par les équipes techniques de inwi, engagées à fournir un support complet pour une intégration fluide et optimale de la fibre optique dès la phase de conception des projets immobiliers.



Intervenant à l’ouverture de cette cérémonie, M. El Mountassir Billah, a souligné que cette initiative nationale vise à accompagner la transformation numérique du secteur de l’immobilier, relevant que la fibre optique est devenue aujourd’hui une nécessité et non un luxe, au service de l’amélioration de la compétitivité de l’économie nationale.



"A travers cette caravane, inwi souhaite instaurer une dynamique régionale forte fondée sur l’échange et le partage d’expériences et la valorisation des bonnes pratiques", a-t-il insisté.



Dans une déclaration à la MAP, Mohamed Anedam, manager des projets promoteurs chez inwi, a indiqué que cette caravane traduit la volonté du groupe d’accompagner l'écosystème du bâtiment pour le déploiement du Très Haut Débit dans les nouvelles constructions que ce soit dans les zones résidentielles ou encore dans les zones "BT", réservées à des activités balnéaires et touristiques.



Cette rencontre a été marquée par l’organisation d’une table ronde réunissant les principaux acteurs de la promotion immobilière et de la construction autour d’un thème de la "Génération des FTTH dans les nouvelles constructions au Maroc : Quels leviers d’accélération ?".



Les discussions ont offert aux participants l’opportunité d’échanger autour des meilleures pratiques du marché, les attentes des futurs acquéreurs et les solutions techniques disponibles pour bâtir les villes connectées de demain.



Lors de cette table ronde, les participants ont aussi souligné qu’une connectivité performante est devenue une nécessité, d’où l’importance d’intégrer la fibre optique dès la conception des projets immobiliers à la fois pour assurer un confort aux habitants et augmenter la compétitivité de l’économie nationale.



En marge du lancement de cette caravane, inwi a procédé à la signature d’un accord de partenariat avec le Groupe Addoha, symbolisant la volonté commune des deux acteurs d’intégrer la fibre optique dès la conception des futurs logements et infrastructures, en réponse aux enjeux croissants de connectivité dans l’habitat moderne.



Paraphé par le président-directeur général de inwi, Azzedine El Mountassir Billah, et la vice-présidente du groupe Addoha, Kenza Sefrioui, cet accord permettra aux deux parties de travailler ensemble sur les différentes démarches administratives et techniques pour déployer le Très Haut Débit et la fibre optique dans les différents projets du groupe, que ce soit l’habitat social, le moyen standing ou encore le haut standing.



Après Marrakech, la Caravane de la Fibre Optique poursuivra ses rencontres régionales à Casablanca puis Tanger courant 2025, avec à chaque étape des ateliers thématiques et des partages d’expérience pour encourager l’adoption de la fibre optique dans les projets urbains.



Cette initiative témoigne de l’engagement constant de inwi à démocratiser l’Internet Très Haut Débit à l’échelle nationale, tout en affirmant son rôle d’acteur clé de la transformation digitale du Maroc et de partenaire stratégique des professionnels de l’immobilier en faveur d’une connectivité de qualité, accessible et durable.