Capital Croissance investit 75 MDH dans Building Logistics and Services Economie et finances

Capital Croissance, fonds d’investissement géré par BMCE Capital Investments, filiale du Groupe Bank of Africa, a conclu un accord pour investir 75 millions de dirhams (MDH) dans la société Building Logistics and Services (BLS), sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires en vigueur.



Cette opération marque une étape clé dans le développement de BLS et s’inscrit dans une stratégie d'ouverture du capital de l'entreprise à des investisseurs institutionnels partageant une vision à long terme, indique un communiqué conjoint.



Grâce à cette levée de fonds, BLS pourra consolider sa structure financière et poursuivre la mise en œuvre de son programme d'investissement de 2,1 milliards de dirhams prévu pour la période 2025-2026, dans le cadre du hub logistique CasaHub, fait savoir le communiqué.



Et de noter que l'entrée de Capital Croissance dans le capital de BLS offrira à l’entreprise de nouvelles ressources pour soutenir sa croissance, à la fois par acquisitions ciblées et par développement organique, avec un objectif atteindre une capacité de stockage de 500.000 positions palettes, renforçant ainsi la position de BLS en tant que leader national de la supply chain.



"Nous sommes très heureux d’accueillir Capital Croissance parmi nos actionnaires. Cet investissement nous permettra de maintenir notre dynamique de croissance soutenue", a indiqué à cette occasion le président de BLS, Moncef Belkhayat.



De son côté, le Directeur Général de BMCE Capital Investments, Abdellatif Nasserdine, a affirmé : "Nous nous réjouissons de cette première opération du fonds, qui concrétise notre volonté d’accompagner un acteur majeur de la logistique et de la supply chain au Maroc".



Le Directeur Général Exécutif de Bank of Africa – BMCE Group, Khalid Nasr, a, pour sa part, indiqué : "Nous sommes très heureux d’accompagner le groupe BLS. H&S Invest Holding est l'un des groupes les plus dynamiques en termes de croissance au Maroc, et Bank of Africa, à travers ses différents outils de financement, est ravie d'accompagner sa croissance et son développement".



Sur le plan juridique, l’opération a été encadrée par Omar Sayarh et Mehdi Megzari du cabinet Dentons, ainsi que par Rachid Hilmi du cabinet Hilmi Law Firm.



Fondée en 2011, Buildings & Logistic Services (BLS) est une filiale du groupe H&S Invest Holding, partenaire des fonds d’investissement STOA et IFC (membre du Groupe de la Banque Mondiale). Acteur incontournable du secteur, BLS se positionne comme un "Full Logistic Service Provider", proposant des solutions sur mesure et intégrées couvrant l’ensemble de la chaîne logistique. Présente dans 12 villes marocaines, BLS gère 500 000 m² d’actifs et dispose d’une capacité de 250 000 positions palettes, avec des implantations stratégiques à Casablanca, Mohammedia, Salé, Agadir, Tanger, Fès, Meknès, Kénitra, Tétouan, Oujda, Nador.



Capital Croissance, fonds d’investissement géré par BMCE Capital Investments, filiale du Groupe Bank Of Africa, a pour objectif de soutenir et d’accélérer le développement de l’économie réelle marocaine, en renforçant la solidité financière de ses entreprises, afin de leur permettre de franchir de nouveaux caps de développement et de croissance. En accompagnant des entrepreneurs de talent capables de devenir de véritables champions nationaux, Capital Croissance ambitionne de contribuer à créer des succès stories à l’échelle nationale et internationale tout en favorisant la mise en œuvre de politiques en faveur des questions ESG.