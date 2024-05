Tour du Maroc cycliste.18 équipes en lice pour la 33ème édition

La Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC) organise, du 31 mai au 9 juin, la 33ème édition du Tour du Maroc cycliste, avec la participation de 18 sélections et équipes.



Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Tour prendra son départ à Laâyoune et s'achèvera à Casablanca, ont annoncé mardi les organisateurs lors d’une conférence de presse tenue à Casablanca.



Les équipes qui seront alignées au départ de ce Tour qui fait partie de l’agenda de l’Union cycliste internationale (UCI Africa Tour), représentent, outre le Maroc, l’Egypte, le Bénin, le Burkina Faso, l’Allemagne, la France, la Roumanie, la Croatie, la Turquie, le Portugal, les Philippines, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Luxembourg et le Japon.



Dans une déclaration à la presse, le secrétaire général de la Fédération Royale marocaine de cyclisme, Lahcen Khasri, a affirmé que la fédération, conformément à la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, oeuvre à promouvoir le cyclisme au Maroc à travers notamment l'organisation de ce tour cycliste qui s'étalera sur 1.680 km, répartis sur 10 étapes disputées dans des dizaines de villes marocaines.



Concernant la participation marocaine, il a assuré que la sélection nationale se compose de cyclistes performants qui comptent à leur actif de nombreuses victoires.



Les coureurs qui seront au départ de ce tour, organisé avec le soutien du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports et du Comité national olympique marocain, sous l’égide de l’UCI, vont parcourir la distance programmée en 10 étapes. La première (31 mai) entre Laâyoune et Tarfaya (150,4 km), la deuxième (1er juin) entre Guelmim et Tiznit (132,9 km), la troisième (02 juin) entre Agadir et Essaouira (168,5 km), la quatrième (03 juin) entre Essaouira et Marrakech (171,8 km), la cinquième (04 juin) entre El Kalaâ des Sraghna et Khouribga (178 km), la sixième (05 juin) entre Khouribga et Béni Mellal (112,2 km), la septième (06 juin) entre Béni Mellal et Khénifra (121 km), la huitième (07 juin) entre Fès et Meknès (147,3 km), la neuvième (08 juin) entre Meknès et Rabat (134 km) et pour boucler la boucle, la 10ème étape (09 juin) reliant Rabat à Casablanca (110,5 km).



Initialement prévue du 14 au 23 septembre dernier après un arrêt de trois ans en raison de la pandémie de Covid-19 sous le thème ‘’Le Tour du Maroc cycliste, un héritage national’’, la 33ème édition du Tour du Maroc avait été reportée suite au tremblement de terre qui avait frappé le Royaume ce mois-là, avait indiqué dernièrement dans un communiqué la Fédération Royale marocaine de cyclisme.



A noter que trois coureurs marocains ont remporté par le passé le Tour du Maroc, en l’occurrence la légende du cyclisme marocain, feu Mohammed El Gourch, qui a décroché trois titres en 1960, 1964 et 1965, Mohcine Lahssaini (2011) et Anas Aït Laabdia (2017).