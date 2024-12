Tomber de rideau sur la 1ère édition du Festival des talents de Casablanca pour la culture et les arts locaux

La première édition du Festival des talents de Casablanca pour la culture et les arts locaux s’est clôturée samedi soir par une cérémonie de remise de prix aux lauréats.



Cet événement a mis à l’honneur les talents de la ville dans divers domaines culturels et artistiques, à travers des compétitions réparties en cinq catégories : musique et chant, théâtre, arts visuels, littérature et cinéma.



Dans la catégorie "musique et chant", Ikram Bani a remporté le premier prix pour le chant individuel, suivie d’Amal Hdidou et Aïcha Souhail, tandis qu’Aabir Jadir a reçu le prix du jury.



En instrumental individuel, Zouhair Habouch s’est classé premier, devant Kawtar Bouzoubaa et Firas Haitham. L’Orchestre Aboukhlal a décroché la première place parmi les groupes musicaux, suivi du groupe Ghaidi et de "Banda Toukda".



Dans la catégorie théâtre collectif, la troupe "Ouchak Al Masrah" a remporté la première place, suivie du Théâtre de la Faculté des sciences Ben M’sik et de la troupe "Al Jil Al Jadid".



Le prix du jury est allé à l’Association des étudiants Mohamed Zafzaf. En théâtre individuel, Inès Boukhari s’est illustrée avec la première place, suivie de Souhail Al Ghazali et Fatima Nakeb, tandis que Lamia Idrazen a reçu le prix du jury.



Pour les "arts visuels", Aïcha Zila a obtenu le premier prix en peinture, suivie de Mohamed Ibnar et Iman Ablaoui. Safae Abba a reçu le prix du jury, tandis qu’une mention spéciale a été décernée à la jeune Hiba Khazan. En sculpture, Abdelkader Ghrissi a remporté la première place, tandis que Hassan El Faiz et Redouane El Maski ont été récompensés par des prix d’encouragement.



Dans la catégorie "littérature", Hafsa El Idrissi a décroché la première place pour la nouvelle, suivie de Hicham Wahbi et Amine El Idrissi. En poésie, Safae Abad a remporté le prix, devant Hamza Zarouali et Zineb El Hadi.



Dans le domaine du "cinéma", Amine Rkik a remporté la première place pour le court-métrage, suivi de Mehdi El Hajji et Zeid El Asri, avec un prix spécial attribué à Salaheddine Makoudi. En documentaire, Mohamed Zak a été primé, suivi d’Oussama Elouate et d’Abdelrazak Azmaoui, tandis qu’Ayoub Ouinza a reçu le prix du jury.



Intervenant à cette occasion, Abdelatif Naciri, vice-président de la Commune de Casablanca en charge de la culture et des sports, a salué le succès de cette première édition, mettant en avant la participation enthousiaste des jeunes talents de Casablanca et l’engouement du public, témoins d’un réel intérêt pour ce genre d’événements.

Il a également souligné que la qualité des œuvres présentées reflète le talent et la créativité des jeunes de la ville.



La cérémonie de clôture, qui s’est déroulée en présence notamment de la présidente du conseil communal de Casablanca, Nabila Rmili, ainsi que de plusieurs personnalités du monde de la culture et de l’art, a été marquée par un hommage rendu à des figures artistiques et créatives de divers horizons, ayant contribué à enrichir le paysage culturel et artistique marocain.



Il s’agit notamment de l’éminent artiste Abdelkader Moutaâ, l'actrice Souad Saber, l’acteur Saâd Tsouli, l’actrice Zhour Slimani, Khadija Soukdali, ainsi que le scénariste et écrivain Ali Ismaï. L’hommage a également été rendu à la chanteuse Hayat Idrissi, au compositeur Hassan Al-Qadmiri, au sculpteur et artiste plasticien Moussa Zekani, et à l’artiste peintre Fouzia Guessous.



Organisé par la Commune de Casablanca, en partenariat avec la Direction régionale de la culture de Casablanca-Settat et l’Université Hassan II de Casablanca, ce festival vise à encourager les jeunes talents âgés de 14 à 45 ans à exprimer leur créativité. L’objectif est de dynamiser la scène culturelle locale et de renforcer l’engagement de la ville en faveur des arts et de la culture.