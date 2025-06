Plus de 10.000 festivaliers par jour attendus pour la 1ère édition du Casablanca Music Week

Casablanca s'apprête à vibrer au rythme de la 1ère édition du Casablanca Music Week (CMW), un événement musical pluridisciplinaire qui se tiendra du 20 au 29 juin à La Casablancaise, réunissant des artistes majeurs autour d’une programmation diverse et variée, avec plus de 10.000 festivaliers attendus chaque jour.



Initié par NRJ Maroc, ce festival urbain inédit ambitionne de faire rayonner la métropole à travers une célébration de la musique, du divertissement et de la créativité contemporaine, offrant une expérience pluridisciplinaire mêlant musique, cinéma, gaming, sport et échanges intellectuels.



"Avec plus de 10.000 festivaliers attendus sur les dix jours, le CMW réunira des artistes de renommée mondiale, des talents émergents et un large public autour d’une programmation riche et variée", a annoncé, lors d'une conférence de presse, Hakim Chagraoui, fondateur, directeur artistique du festival et DG de NRJ Maroc.



Selon lui, cette première édition n’est qu’un début. "Le CMW portera chaque année plus haut l’image de Casablanca. Ce que nous construisons ici, c’est une plateforme durable pour l’échange culturel et l’innovation".



"Le CMW est une vision devenue réalité. Nous voulions créer un événement qui reflète l’énergie de Casablanca, sa diversité, sa jeunesse, et sa position en tant que carrefour des cultures. Cette première édition porte une ambition claire: faire de Casablanca un pôle culturel incontournable au niveau régional", a-t-il soutenu.



Pour le directeur général de Casablanca Events et Animation, Mohamed Jouahri, "cet événement s'inscrit dans une dynamique de transformation culturelle que nous portons depuis plusieurs années à Casablanca. A travers le Casablanca Music Week, nous cherchons à instaurer une nouvelle manière de vivre la culture en milieu urbain".



"En soutenant cette initiative, nous affirmons avec conviction la vocation de Casablanca à devenir une scène ouverte à l’innovation artistique, aux cultures urbaines et aux formes contemporaines d’expression. Le CMW s’aligne parfaitement avec notre vision: celle d’une métropole qui inspire, qui rassemble et qui donne une voix à sa jeunesse créative", a-t-il ajouté.



De son côté, le directeur régional Casablanca-Settat de la Société nationale de réalisation et de gestion des équipements sportifs (SONARGES), Benaissa Boujnouni, s’est félicité de voir La Casablancaise accueillir un événement d’une telle envergure. "L’ouverture de cet espace aux grandes manifestations culturelles illustre notre volonté d’en faire un pôle polyvalent, au service de la jeunesse et de la créativité marocaine. Le CMW est une belle démonstration de ce potentiel", s'est-il réjoui.



"Le CMW en est une illustration concrète : il démontre tout le potentiel de ce site à accueillir des manifestations culturelles majeures, capables de mobiliser et de fédérer un large public", a-t-il dit.



Les week-ends du festival seront marqués par des performances de stars internationales, avec des têtes d'affiche prestigieuses telles que Jason Derulo, Gims, Mary J. Blige, Hussain Al Jasmi, et Hoba Hoba Spirit. Ces artistes, venus des quatre coins du monde, offriront des spectacles inoubliables, couvrant des genres allant du R&B au hip-hop, en passant par la pop et la musique arabe et marocaine.



Le CMW ne se limite pas aux concerts. Le festival intégrera des projections de films, permettant au public de découvrir les dernières sorties au sein de La Casablancaise. Les amateurs de gaming pourront s'affronter lors de compétitions passionnantes, tandis que les sportifs profiteront d'activités dynamiques comme le fitness.



Un cycle de conférences réunira des experts et acteurs culturels pour discuter de l'avenir de l'événementiel et des industries créatives. Ces échanges viendront enrichir l'expérience des festivaliers, ajoutant une dimension intellectuelle à ce festival résolument complet.



Le village du CMW sera un véritable lieu de vie, rassemblant une zone food avec une quinzaine de restaurateurs, des stands immersifs proposés par les partenaires, et des happenings autour du cinéma, du gaming et du sport.



Les tickets sont disponibles sur webook.com et guichet.com, avec deux formats d'accès: Tickets Gold ou Black, ainsi que des cartes Gold ou Black qui donnent accès à tous les concerts.