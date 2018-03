Tir sportif : Mariem Rammah remporte le Grand Prix du Maroc 2018

La Marocaine Mariem Rammah a remporté, mardi à Salé, le Grand Prix du Maroc du tir sportif (catégorie Trap), organisé sous la Présidence de SAR le Prince Moulay Rachid, Président de la Fédération Royale marocaine de tir sportif (FRMTS).

Rammah, médaillée d'argent du Championnat d’Afrique 2017, a devancé les Italiennes Antonia Ricciardi et Giulia Pintor. Les deux autres finalistes marocaines Yasmine Marighi et Nadya Htettou ont occupé respectivement les quatrième et cinquième places.

"Je suis ravie de cette victoire. Les compétitions étaient très relevées grâce à la participation de concurrentes redoutables", a déclaré à la MAP Rammah.

La jeune Marocaine s’est dite très convaincue des efforts déployés par la Fédération Royale marocaine de tir sportif (FRMTS) et de son club de tir olympique de Tétouan durant toute la période des préparations et des entraînements.

Chez les hommes, le titre est revenu au Français Sébastien Guerrero, qui a devancé le trio italien, Ciprioni Iacopo, Fabio Sollami et Sémoni Prosperi. Le Marocain Younes Haj Ali, champion du Maroc en 2017, s’est contenté de la cinquième position.

"Je suis content de cette victoire et surpris du niveau de compétition des autres concurrents notamment le Marocain Younès Haj Ali qui a réalisé un très bon score", a souligné Guerrero.

Le Grand Prix du Maroc a été marqué par la participation des tireurs de haut niveau représentant l’Italie, la Croatie, l’Algérie, la France, la Grèce, l’Angola, le Qatar, les Émirats arabes unis, outre le Maroc.

Le président délégué de la FRMTS, Abdeladim Lhafi, s’est félicité de la "bonne organisation" du championnat et de "l’excellent niveau" des participants marocains.

"Les épreuves finales étaient très disputées. Je félicite surtout la Marocaine Rammah pour son exploit. Je félicite aussi Younes pour la cinquième place", a dit M. Lhafi, ajoutant que toutes les conditions étaient réunies pour réussir ce championnat.

La première édition du Grand Prix du Maroc 2018 du tir sportif, dont le total des prix se chiffre à 53.000 euros, se poursuivra jusqu'au 31 mars courant avec les épreuves de Skeet (hommes et dames). Elle sera suivie du Championnat arabe du tir sportif qui se déroulera du 3 au 11 avril.

Ces deux compétitions constituent deux principales étapes avant les Jeux olympiques et la Coupe du monde (septembre prochain à Tokyo).