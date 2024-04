Tinghir : Célébration du 91ème anniversaire de la glorieuse bataille de Bougafer

Les habitants de la province de Tinghir, et avec eux l’ensemble du peuple marocain, ont célébré mardi le 91ème anniversaire de la glorieuse bataille de Boughafer, menée en 1933 par les combattants des tribus Ait Atta contre l’occupation étrangère et considérée comme l’une des étapes phares de l’histoire du combat national pour l’indépendance.



A cette occasion, un meeting a été organisé au siège de la Préfecture de la province de Tinghir, en présence notamment du Haut-Commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mustapha El Ktiri, du gouverneur de la province de Tinghir, Ismail Haikal, ainsi que d’anciens résistants, d'élus et d’acteurs de la société civile.



S’exprimant lors de cette rencontre, M. El Ktiri a souligné que cette célébration est une occasion de se remémorer cet événement gravé en lettres d’or dans les annales de l’histoire de la lutte menée par le Trône et le peuple pour le recouvrement de l’indépendance et l’unité nationale.



Il s’agit aussi, a-t-il a poursuivi, de commémorer avec fierté les grands sacrifices consentis par les martyres de la nation en défense des causes sacrées du Royaume et des constantes nationales, rappelant que les tribus d’Ait Atta avaient fait preuve, lors de cette bataille, d’une grande bravoure face aux forces d’occupation qui avaient mobilisé tous leurs moyens humains et militaires développés.



Dans le même sens, le Haut-commissaire a fait observer que la bataille de Boughafer, qui a eu comme théâtre Jbel Saghro, impose de s’inspirer des leçons et valeurs immuables de cette épopée, notamment celles du sacrifice, de la solidarité et de l’unité, ajoutant que cet anniversaire constitue aussi une occasion pour réaffirmer la mobilisation permanente du peuple marocain derrière SM le Roi Mohammed VI afin de défendre l'intégrité territoriale du Royaume et renforcer les acquis nationaux.



Il a, par ailleurs, ajouté que la bataille de Boughafer, à l’instar des autres étapes importantes de la lutte contre l’occupation, occupe une place de choix dans la mémoire collective des Marocains dont l’histoire regorge d’une panoplie d’événements glorieux.



Lors de ce meeting, un vibrant hommage a été également rendu à cinq anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération, en guise de reconnaissance des grands sacrifices qu’ils ont consentis au service de la Nation.

De même, il a été procédé à la remise d'aides financières à 34 bénéficiaires de la famille de la résistance et de l'armée de libération et à des ayants-droit.



En marge de ce meeting populaire, M. El Ktiri a procédé, au niveau de la commune d’Iknioune (province de Tinghir), au lancement des travaux de construction d’un espace dédié à la mémoire de la résistance et de la libération. Cet espace sera composé, entre autres, d’un musée contenant des documents et objets historiques, une salle de conférences, une bibliothèque et une salle multimédia.