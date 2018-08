Thierry Henry sollicité pour être sélectionneur de l’Egypte

La piste Aston Villa définitivement refermée, Thierry Henry cherche toujours activement un banc pour lancer sa carrière d’entraîneur. L’actuel second entraîneur adjoint de Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique pas fan du jeu des Bleus, a même quitté son confortable poste de consultant chez Sky 1Sports pour se consacrer à son nouveau métier. Le champion du monde 1998 débutera-t-il sa carrière d’entraîneur principal par un poste de sélectionneur ? Henry a été contacté par la fédération égyptienne, en quête d’un successeur à Hector Cuper pour diriger les Pharaons. L’ex-gardien international et désormais agent, Nader El-Sayed, affirme avoir rencontré le représentant du Français à Londres. “Au-delà de l’aspect financier, Henry est dans l’attente de connaître les contours du projet de la Fédération égyptienne avant de prendre une décision”, a ainsi expliqué Nader El-Sayed au site Kingfut.

Problème, Henry n’est pas le seul sur le coup et ne figure même pas sur la short-list composée de quatre noms au profil très différent du meilleur buteur de l’histoire d’Arsenal: Jorge Luis Pinto, Quique Sanchez Flores, Javier Aguirre, Vahid Halilhodzic.

Qualifiés pour leur troisième Coupe du monde en Russie, les Egyptiens ont été derniers de leur groupe après trois défaites au compteur contre l’Uruguay, la Russie et l’Arabie Saoudite.