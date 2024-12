"The Atlantic Dialogues": Des experts plaident pour de nouveaux mécanismes de coopération en matière de sécurité

Des participants à un panel sur le thème "Le Paradigme de la sécurité régionale: De la mer Rouge à l’Atlantique" ont souligné, samedi à Rabat, l'intérêt de réformer les cadres de sécurité existants et de mettre en place de nouveaux mécanismes de coopération multilatérale.



Lors de ce panel, organisé dans le cadre de la 13e édition de la conférence internationale annuelle du Policy Center for the New South (PCNS) "The Atlantic Dialogues", les intervenants ont relevé l’évolution rapide et complexe des dynamiques sécuritaires au niveau régional.



Pour Daniel Vajdich, président du cabinet de conseil américain "Yorktown Solutions", la fragmentation des rapports de force est le phénomène le plus marquant de ces dernières décennies, notamment en Afrique atlantique.



Bien que les États-Unis aient connu un moment de domination mondiale, cette hégémonie n’a pas pu empêcher l’émergence de nouvelles dynamiques de fragmentation, amplifiées par l’émergence d'autres puissances et des choix de politique étrangère américaine, a-t-il relevé.



De son côté, le ministre sénégalais des Forces armées, le général Birame Diop, a mis en lumière les dynamiques géopolitiques en Afrique, soulignant l'importance de considérer la sécurité régionale comme un élément d’un ensemble plus large.



Il a ainsi insisté sur la nécessité d’une approche solidaire, englobant non seulement la sécurité internationale, mais aussi nationale et locale, en prenant en compte les divers enjeux propres à chaque région du continent.



Pour sa part, le directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), Pascal Boniface, a mis en évidence la dualité entre fragmentation et mondialisation, un phénomène qui touche de plus en plus l’Afrique.



Autrefois considérée comme une région relativement isolée de la mondialisation, l'Afrique attire aujourd'hui une diversité d'acteurs extérieurs, a expliqué le chercheur français, ajoutant que cette mondialisation, couplée au phénomène de fragmentation, engendre une instabilité croissante, exacerbée par la crise du multilatéralisme.



L'édition 2024 des "Atlantic Dialogues" (12-14 décembre) porte sur une variété de sujets d'ordre économique et géopolitique, reflétant les mutations d'un Atlantique élargi et mieux intégré, à travers des panels, des tables rondes et d'autres sessions collaboratives.



Les débats s'articulent, notamment, autour de la diplomatie culturelle, le paradigme de la sécurité régionale, les infrastructures intelligentes et la régulation de l’intelligence artificielle, ainsi que d’autres enjeux mondiaux.