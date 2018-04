Tenue à Meknès des 10èmes Assises de l'agriculture

Les travaux des 10èmes Assises de l'agriculture se sont ouverts, lundi à Meknès, sous le thème "La jeunesse, principal moteur et bénéficiaire de développement agricole".

Placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et présidées par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, cette édition a débattu du rôle de la jeunesse dans le développement agricole et des solutions apportées par le Plan Maroc Vert (PMV) pour la jeunesse rurale.

Le choix du thème intervient alors que le soutien à l’implication de la jeunesse dans l’agriculture est considéré comme un facteur clé pour atteindre les Objectifs de développement durable portés par les Nations unies, rapporte la MAP.

Chaque année, dix millions de jeunes Africains arrivent sur le marché du travail, où le secteur agricole représente parfois plus de 70% des emplois. L’Afrique fait également face à un exode rural massif ainsi qu’au vieillissement généralisé des exploitants agricoles.

Au Maroc, le Recensement national agricole fait ressortir que l’âge pour accéder au statut de chef d’exploitation peut atteindre 53 ans.

Organisées depuis 2008 par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, les Assises de l’agriculture se sont imposées au fil des éditions, en tant qu'évènement de référence du secteur agricole aux niveaux national et international.

Elles permettent chaque année d’exposer le bilan du PMV, ses réalisations et les orientations stratégiques pour l’avenir de l’agriculture marocaine, dont le mode de développement économique et social est considéré comme une référence. Le programme de cette édition est axé sur deux tables rondes qui jouent le rôle de plateformes d’échange autour de l’avenir du secteur agricole.

Tenue sous thème "Vers un new deal agricole de la jeunesse rurale", la première table ronde ministérielle, a connu la participation de Josefa Leonel Correia Sacko, commissaire à l'économie rurale et à l’agriculture au sein de la commission de l’Union africaine, Stéphane Travert, ministre français de l’Agriculture et de l’Alimentation, Mme Isabel Garcia Tejerina, ministre espagnole de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Alimentation et de l’Environnement, et Mamadou Sangafowa Coulibaly, ministre ivoirien de l’Agriculture et du Développement rural.

La deuxième table ronde a rassemblé des experts internationaux de haut niveau autour de la thématique "Innover pour la jeunesse : solutions durables pour l’agriculture".