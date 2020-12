Télétravail : 10 minutes pour détendre haut et bas du corps avec le Qi Gong

Avant de commencer

Pour profiter au mieux des bénéfices du Qi Gong, on s'accorde une vraie pause en désactivant les notifications de l'ordinateur et du téléphone. On boit un verre d'eau simple ou agrémenté de fruits et d'herbes aromatiques et on se lève du bureau, en adoptant une position du corps alignée, jambes légèrement écartées et fléchies et sommet du crâne étiré.

Le Qi Gong contre les douleurs liées au télétravail On commence par effectuer quelques mouvements de relaxation des cervicales dans les 6 directions. La tête tourne latéralement de gauche à droite, puis de bas en haut et pour finir s’incline vers les épaules de gauche à droite. Le Qi Gong pour relaxer le haut du corps en 7 minutes Cette routine permet de soulager le crâne, le cou, la nuque, les clavicules et les épaules.

1.Masser les trapèzes

Une main frotte et malaxe les trapèzes du côté opposé, puis on change de main et de côté.



2.Masser les épaules

Une main masse les épaules du côté opposé dans un mouvement en rotation, puis on change de côté.



3.Masser les clavicules

Les bouts des doigts de chaque main se positionnent sur les clavicules et on masse en faisant des pressions légères. On fait de même juste sous les clavicules et si besoin jusqu’à la base de la poitrine.



4.Masser le crâne

Les doigts écartés partent du haut du front puis remontent vers le sommet du crâne et descendent vers la base du crâne. On fait un mouvement en rotation. Puis on tapote le cuir chevelu avec le bout des doigts.

Le Qi gong pour relaxer le bas du corps en 3 minutes



1.Masser les reins

Les mains écartées sur les reins font des mouvements latéraux qui vont des reins vers les lombaires.



2.Masser les jambes

Les mains à plat sur la face externe des cuisses descendent le long de la jambe pour aller jusqu’au bout des pieds puis elles remontent sur la face interne des jambes. On peut terminer par des frictions