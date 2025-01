Taza : Plus de 45.000 agriculteurs bénéficient de la protection sociale

Quelque 45.200 agriculteurs bénéficient du chantier de la protection sociale dans la province de Taza.



Dans un exposé présenté devant la session ordinaire du conseil provincial de Taza pour le mois de janvier tenue lundi, le directeur provincial de l'agriculture, Abdelhamid Benali, a indiqué que le nombre total des agriculteurs inscrits à ce programme s’élève à 45.200, ajoutant que 15.418 demandes de désinscription ont été enregistrées pour les agriculteurs ayant cessé leurs activités dans ce secteur.



M. Benali a, par ailleurs, relevé une diminution de 23% du nombre des têtes d’ovins, de 20% des caprins, de 19% des bovins ainsi qu’une réduction du nombre d’éleveurs à 15.281 personnes, rapporte la MAP.



Il a noté que 13 projets ont été programmés par la direction provinciale de l’agriculture dans le cadre de la stratégie Génération Green 2024-2025 portant sur le développement rural intégré dans les zones montagneuses du Rif, ainsi que d’autres projets dans le cadre des travaux d’aménagement des périmètres irrigués et des pistes rurales.



Le vice-doyen de la faculté polydisciplinaire de Taza, Abdelouahed Boubria, a présenté de son côté un exposé sur la rentrée universitaire 2024-2025, soulignant que 12.056 étudiants sont inscrits actuellement à cette faculté, dont 297 étudiants en master et 423 doctorants répartis sur cinq filières.



Les membres du conseil provincial ont aussi été informés de l’état d’avancement du projet d’aménagement des entrées Est et Ouest de la ville de Taza, dans l’objectif d’améliorer l’accès à la ville, réduire les embouteillages, renforcer la sécurité routière et stimuler l’économie locale.



Ils ont par ailleurs approuvé une convention de partenariat entre le conseil provincial de Taza, l’Agence nationale des eaux et forêts et la commune de Bab Boudir, pour l’aménagement de la grotte de Friouato.



Ce projet, financé par la direction générale des collectivités territoriales, vise à intégrer la grotte dans le réseau touristique national, favoriser le développement socioéconomique local, encourager les investissements dans le secteur touristique et promouvoir la gestion durable des ressources forestières.