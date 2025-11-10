Taroudant à l'heure des marchés itinérants de l’économie sociale et solidaire

Les marchés itinérants de l’économie sociale et solidaire ont été lancés vendredi à Taroudant, sous le thème : " Coopératifs dans la production, solidaires dans l’achat ".



Cette manifestation s’inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la dimension commerciale des différents acteurs du secteur de l’économie sociale et solidaire notamment les coopératives, associations à but économique et entreprises sociales, à travers la création d’un espace dédié à la présentation et à la commercialisation de leurs produits, tout en mettant en valeur les richesses et spécificités de la région auprès des visiteurs et touristes, et en encourageant la culture de la consommation solidaire.



Cette initiative vise à favoriser la dynamique de développement et à créer un espace d’échanges et de partenariat entre les différents acteurs de l’économie sociale et solidaire de la région.



Le salon, qui se tient sur la place du 20 Août jusqu’au 12 novembre courant, réunit 60 exposants et exposantes, représentant notamment des coopératives agricoles, artisanales et de services issues des différentes provinces de la région Souss-Massa.



Dans une déclaration à la MAP, le vice-président de la région Souss-Massa chargé de l’économie sociale et solidaire, de l’artisanat et de la formation, Hassan Marzouki, a souligné que ces marchés itinérants visent à soutenir les coopératives, associations et petites entreprises en créant une plateforme pour la commercialisation des produits et l’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre les acteurs du secteur.



Il a ajouté que le salon contribue à la promotion des produits artisanaux, alimentaires et naturels, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives en matière de marketing et de financement.



De son côté, le président de l’Association Al-Ittiqane spécialisée dans la fabrication de bijoux et d’ornements, Hamid Abdelaziz a souligné l’importance de participer à cet événement, notant qu’il constitue une occasion de faire connaître le produit local de Taroudant et sa valeur patrimoniale.



Il a affirmé que ce type d’initiatives contribue à renforcer la visibilité des artisans et à encourager les efforts de préservation et de valorisation du patrimoine artisanal.

Le programme de cette manifestation comprend également des rencontres d’échange destinées aux exposantes et exposants autour des thèmes du financement de l’économie sociale et solidaire, et de la mise en réseau comme levier de coordination des efforts des acteurs du secteur.



L’organisation de ces marchés itinérants est initiée par le Conseil de la région Souss-Massa, en partenariat avec le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire – Secrétariat d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, la Wilaya de la région Souss-Massa, en coopération avec la préfecture de Taroudant, le Conseil communal et le Conseil provincial.



Cette initiative dont le lancement s'est déroulé en présence notamment du gouverneur de la province de Taroudant, Mabrouk Tabet, s’inscrit dans la continuité des efforts visant à stimuler et soutenir les composantes de l’économie sociale et solidaire, à fournir une plateforme de commercialisation et d’échanges, ainsi qu’à mettre en lumière les potentialités et atouts dont regorge ce secteur au niveau régional.