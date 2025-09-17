Tanger à l’heure du Championnat arabe de tir sportif

Sous la Présidence de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, Président de la Fédération Royale Marocaine de Tir Sportif (FRMTS), le Championnat arabe de tir sportif se tiendra du 20 au 28 septembre à Tanger.



Organisé par la FRMTS et placé sous l’égide de l’Union arabe de tir sportif, ce championnat se déroulera au Club de Tir aux Armes de Chasse, dans les disciplines Trap et Skeet, (dames, hommes et équipes mixtes), indique la FRMTS dans un communiqué.



Selon la même source, cet évènement réunira 60 athlètes représentant 8 pays, à savoir le Bahreïn, l’Egypte, les Emirates Arabes Unis, le Koweït, le Liban, le Maroc, le Qatar et le Sultanat d’Oman.



L’ouverture sera présidée par Dr Abdeladim Lhafi, président délégué de la FRMTS, avec la présence de M. Luciano Rossi, président de la Fédération internationale de tir sportif, et de M. Duaij Alotaibi, président de l’Union arabe de tir sportif.



Les épreuves se dérouleront selon le programme suivant :



- Finales Skeet hommes et dames : mardi 23/09/2025 à partir de 15h30 ;

- Finales Trap hommes et dames: vendredi 26/09/2025 à partir de 15h30 ;



- Finale Trap Mixed Team : samedi 27/09/2025 à partir de 15h30 ;

Le club de Tanger a été homologué par la FRMTS pour les compétitions du championnat national en discipline olympique, et par l’ISSF pour accueillir les compétitions internationales dans les disciplines Trap et skeet.



Le club dispose de 7 stands de tir : 2 fosses olympiques, 2 tours de Skeet et 3 stands combinés, et abritera dès 2026 les compétitions internationales, conformément aux normes ISSF.