Les Lions de l’Atlas, une génération talentueuse en quête d’un rêve en or

Une génération dorée, forgée dans la rigueur, l’expérience et le rêve collectif, s’apprête à relever l’un des plus grands défis de l’histoire du football marocain : conquérir la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 à domicile. Du 21 décembre au 18 janvier prochain, le Maroc vibrera au rythme des Lions de l’Atlas, portés par l’espoir de soulever enfin un trophée continental qui échappe au Royaume depuis 1976.



Sous la conduite de Walid Regragui, artisan du parcours historique au Mondial 2022, la sélection marocaine aborde cette CAN avec un effectif riche, équilibré et plus expérimenté que jamais. Cette génération, auréolée de succès à l’échelle internationale, symbolise l’aboutissement de plusieurs années de travail structuré, soutenu par la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) et l’Académie Mohammed VI de football.



Ancien joueur de haut niveau en France et en Espagne, Regragui a su consolider une équipe dotée d’une identité claire, fondée sur la discipline, la solidarité et l’efficacité. Le groupe s’appuie sur la continuité, avec la majorité des joueurs ayant vécu la Coupe du monde au Qatar, tout en intégrant de jeunes talents venus renforcer la profondeur du banc.



Dans une défense de fer garante de stabilité, le dernier rempart, Yassine Bounou (Al Hilal/Arabie Saoudite), l’un des meilleurs gardiens au monde, incarne la sérénité et l’expérience pour assurer et rassurer. Devant lui, la paire Romain Saïss (Al-Sadd/Qatar) et Nayef Aguerd (Olympique Marseille/France) reste un modèle de complémentarité, entre puissance et placement.



Sur les côtés, Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/France), NoussairMazraoui (Manchester United/Angleterre) offrent des solutions offensives permanentes, capables de dynamiser le jeu et d’apporter le surnombre selon le schéma tactique de Regragui.



Cette assise défensive, parmi les plus solides du continent, qui a encaissé seulement deux buts en 8 matchs lors des éliminatoires africaines pour le Mondial 2026, constitue la base du style marocain : un bloc compact, discipliné et difficile à manœuvrer.



Le milieu du jeu des Lions de l’Atlas allie combativité et créativité. SofyanAmrabat (Real Betis/Espagne) reste le métronome du dispositif, orchestrant la relance et le pressing. A ses côtés, Bilal El Khannouss (Stuttgart/Allemagne) et IsmaelSaibari (PSV Eindhoven/Pays-Bas) incarnent la jeunesse et la créativité, capables de faire basculer un match par une inspiration ou une passe décisive.



Azzedine Ounahi (Girona/Espagne), meneur technique, demeure l’un des atouts majeurs de l’équipe grâce à sa vision, ses passes millimétrées et sa capacité à débloquer les situations, notamment face à des défenses serrées.



Le secteur offensif se distingue par sa diversité, sa qualité et sa cohésion. Youssef En-Nesyri (Fenerbache/Turquie) et Hamza Igamane (Lille/France) apportent leur sens du but et leur puissance dans les airs et dans les surfaces, tandis que Brahim Diaz (Real Madrid/Espagne) et Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis/Espagne) amènent la technicité, la vivacité et l’imprévisibilité pour trouver des solutions sur les ailes.



En complément, Ayoub El Kaabi (Olympiakos/Grèce), auteur d’une saison exceptionnelle, offre une option redoutable en pointe.



En quête d’un rêve en or, cette génération talentueuse et inspirante sait que l’histoire ne se donne pas, elle se conquiert. Et le rendez-vous de la 35ème CAN pourrait bien sceller le destin d’une équipe entrée dans le cœur des Marocains et désormais tournée vers la gloire africaine.