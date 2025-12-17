Augmenter la taille du texte
Coupe arabe - Qatar-2025/Tarik Sektioui: La bonne gestion du match, clé de la victoire

Mercredi 17 Décembre 2025

La bonne gestion de la partie a été la clé de la victoire (3-0) contre la sélection émiratie, en demi-finale de la Coupe arabe de football (Qatar-2025), lundi au stade international Khalifa à Al Rayyan, a affirmé le coach de la sélection marocaine A’, Tarik Sektioui.

L’équipe marocaine a su freiner les joueurs émiratis et a anticipé la pression de l’adversaire, qui était acculé à chercher le but égalisateur, a souligné Sektioui en conférence de presse d’après-match.

La partie n’était pas de tout repos face à une sélection émiratie expérimentée, a indiqué Sektioui, expliquant que l’équipe marocaine a fait la différence grâce à ses changements, qui lui ont permis de creuser l’écart. “Nous formons une famille au sein de l’équipe nationale et les joueurs font preuve de responsabilité, de combativité et de discipline tactique”, s’est-il réjoui, faisant observer que son groupe améliore ses points forts et comble ses lacunes de match en match.

De son côté, Hamza Moussaoui a affirmé que le match n’était pas à la portée, en dépit du score, ajoutant que l’équipe marocaine a inscrit le premier but au bon moment. Les joueurs ont bien géré leur temps fort et leur temps faible, a-t-il expliqué.

Pour sa part, le sélectionneur des Emirats arabes unis, Cosmin Olaroiu, a indiqué que son équipe a produit un grand match et a dû prendre le risque pour égaliser, ce qui a permis à la sélection marocaine de creuser l’écart.

Pour lui, la sélection émiratie a affronté une équipe du Maroc organisée, forte tactiquement et homogène, estimant que ce match servira de leçon à ses joueurs.

Libé

