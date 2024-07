Tanger-Tétouan-Al Hoceima: Environ 4.600 entreprises créées à fin avril

[Script active - words will be highlighted in this section] Quick and easy with no changes to your websiteHow do I earn money with Infolinks?

Un total de 4.596 nouvelles entreprises ont été créées à fin avril 2024 dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, selon l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC). Ces créations d'entreprises sont réparties entre les personnes morales (2.725) et les personnes physiques (1.871), ressort-il du dernier tableau de bord général de l'OMPIC. Ainsi, la ville de Tanger arrive en tête avec 3.311 nouvelles entreprises, suivie de Tétouan (630), Larache (189), Al Hoceima (158), Ksar El Kébir (157), Chefchaouen (56), Ouezzane (37), Assilah (36), et de Targuist (22). Par secteur d'activité, le commerce s'accapare la part du lion avec 42,06% des entreprises créées, suivi des services divers (17,82%), du bâtiment et travaux publics (BTP) et activités immobilières (14,37%), des transports (8,96%), des industries (7,50%), des hôtels et restaurants (5,19%), du secteur des TIC (1,95%) et des activités financières (1,56%). Par forme juridique, 63% des entreprises créées sont des Sociétés à responsabilité limitée à associé unique (SARL-AU), suivies des SARL (36,6%), puis les autres formes, les sociétés anonymes (SA) et les sociétés en nom collectif (SNC) avec une part de 0,1% chacune. Au niveau national, 31.481 entreprises ont été créées à fin avril 2024, dont 22.856 personnes morales et 8.625 personnes physiques. Par région, Casablanca-Settat domine le classement avec 9.714 entreprises créées à fin avril dernier, devant Tanger-Tétouan-Al Hoceima (4.596), Marrakech-Safi (3.639), Rabat-Salé-Kénitra (3.607), Fès-Meknès (2.219), Souss-Massa (2.096), l'Oriental (1.882), Laâyoune-Sakia El Hamra (1.283), Béni Mellal-Khénifra (927), Drâa-Tafilalet (761), Dakhla-Oued Ed-Dahab (513) et Guelmim-Oued Noun (244).