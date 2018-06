Tanger-Med, un hub portuaire impressionnant

La plateforme Tanger-Med est un hub portuaire, logistique et industriel "impressionnant", a affirmé, samedi à Tanger, le premier vice-président du Sénat français, Phillipe Dallier.

Le port Tanger Med, qui dessert 174 ports dans le monde, a connu "une forte extension du trafic maritime" depuis sa mise en service en 2007, a déclaré le sénateur français à la MAP, lors d'une visite au complexe portuaire Tanger-Med, en marge du 3ème Forum parlementaire Maroc-France, placé sous le thème "Le partenariat Maroc-France: Les perspectives africaines".

M. Dallier, qui faisait partie d'une délégation de sénateurs français venus s'informer du développement au Maroc, a également mis l'accent sur le potentiel de développement économique que cela induit avec plus de 800 entreprises en activité sur plusieurs secteurs stratégiques, qui ont créé environ 70.000 emplois, relevant que la capacité du port sera encore renforcée avec l'extension de Tanger-Med II qui sera opérationnel très prochainement, rapporte la MAP.

Il s'est aussi dit "impressionné" par l'interconnexion du port avec les liaisons ferroviaires et routières, notamment l'arrivée prochaine de la première ligne TGV, notant qu'il s'agit d'un "projet global doté d'une vision d'ensemble, ce qui est de nature à garantir le succès du port".

De son côté, la sénatrice de la Seine-Maritime en Normandie, Catherine Morin-Desailly, qui a déjà visité le port Tanger-Med en 2013, s'est réjouie de l'état d'avancement et de développement en quelques années de ce projet marocain, corrélé à l'installation du TGV. "C'est magnifique et époustouflant. On voit la façon dont le Maroc investit dans l'avenir", a-t-elle indiqué, se disant très sensible à la qualité des équipements portuaires, de même qu'elle mesure l'importance du développement du trafic maritime. "Miser sur des infrastructures hautement qualitatives pour permettre un bon trafic des marchandises est vraiment formidable et encourageant", a ajouté la sénatrice.

Tanger Med est un hub logistique mondial, situé sur le Détroit de Gibraltar, offrant des capacités de traitement pour 9 millions de conteneurs, 7 millions de passagers, 700.000 camions et 1 million de véhicules.

Le Forum parlementaire Maroc-France porte sur des questions d'extrême importance pour les deux pays, axées sur plusieurs thématiques, à savoir "La politique et stabilité", "Migration et mobilité", "La coopération économique" et "Les mécanismes de coopération pour un développement durable de l'Afrique".

La première édition du Forum parlementaire Maroc-France s'est tenue à Rabat en 2013, et la deuxième à Paris en 2015. Il s'agit d'un espace de dialogue, de débat et d'échange de vues entre les parlementaires marocains et leurs homologues français autour de différentes questions d'intérêt commun.