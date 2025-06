Casablanca-Settat: Cérémonie de remise des prix aux élèves ayant obtenu les meilleures moyennes régionales au baccalauréat

La Wilaya de la Région Casablanca-Settat a organisé une cérémonie de remise des prix du mérite et de l'excellence scolaire au profit des élèves ayant obtenu les meilleures moyennes régionales lors de la session ordinaire de l'examen national unifié du baccalauréat 2024-2025, dans les différentes filières et spécialités.



Placée sous la présidence du wali de la région Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, et organisée en partenariat avec l’Académie Régionale de l’Éducation et de la Formation (AREF) de Casablanca-Settat, cette cérémonie a mis à l’honneur 11 lauréates et lauréats issus de différentes spécialités, notamment sciences mathématiques, sciences expérimentales, sciences économiques et de gestion, lettres et sciences humaines, sciences et technologies, rapporte la MAP.



La cérémonie a été marquée par la remise de trophées, certificats de mérite et prix symboliques, par le wali de la région Casablanca–Settat, le Directeur de l'AREF de Casablanca-Settat, Mohamed Dib, le président du Conseil de la Région de Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, la vice présidente du Conseil de la commune de Casablanca, Malika Mezzour, et le président du Conseil préfectoral de Casablanca, Abdelkader Boudraâ, en témoignage de leur reconnaissance envers ces jeunes modèles d’excellence.



Dans une allocution de circonstance, M. Dib, a exprimé sa fierté et sa profonde reconnaissance à l’ensemble du corps éducatif, ainsi qu’aux familles, pour leur rôle crucial dans l’accompagnement de ces élèves, saluant la diversité des profils récompensés, symbole de l’ouverture et de l’inclusivité de l’école marocaine.



Le Directeur a souligné que cette cérémonie intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route nationale pour une école de qualité pour tous, et vise à encourager la performance et la persévérance des jeunes élèves, tout en insistant sur la portée éducative, humaine et symbolique de cette distinction, qui vient valoriser non seulement les élèves, mais aussi les efforts conjoints de leurs familles, de leurs enseignants et de l’ensemble des acteurs éducatifs et territoriaux.



Concernant les résultats de la session 2025 du baccalauréat, M. Dib a rappelé que 53.180 candidats ont réussi la session ordinaire du baccalauréat 2025 au niveau régional, soit un taux de réussite de 61,49 %, précisant que les épreuves de rattrapage, prévues du 3 au 7 juillet prochain, concerneront 35.217 candidats, dont 28.086 élèves scolarisés et 7.131 candidats libres.



"Cette reconnaissance me remplit de joie et de motivation. C'est l’aboutissement d’un travail constant, mais aussi le fruit du soutien de mes enseignants et de ma famille. Je suis fière de représenter ma filière et j’encourage tous les élèves à croire en leurs capacités", a déclaré à la MAP à cette occasion Oumaïma Tahiri, qui a obtenu la meilleure moyenne régionale dans la filière des sciences expérimentales (19,53).



"Recevoir ce prix m’honore et me pousse à aller encore plus loin. Je remercie mes professeurs pour leur encadrement et je dédie cette réussite à mes parents qui m’ont toujours soutenu", a affirmé, de son côté, Elias Sarih, élève ayant obtenu la meilleure moyenne régionale dans la filière des sciences économiques et de gestion (19,33).