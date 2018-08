Supercoupe d'Espagne au Grand stade de Tanger

Fouzi Lekjaâ : Cette rencontre permettra au public marocain de savourer et d’apprécier le beau football

Luis Manuel Rubiales : Pour nous, c'est un honneur de jouer ce match au Maroc



L’organisation de la Supercoupe d'Espagne entre le FC Barcelone et le FC Séville au Maroc permettra de voir les possibilités concrètes de travail entre la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) et son homologue espagnole (FREF) et de bâtir un avenir prospère du ballon rond dans les deux rives de la Méditerranée, a déclaré, mardi à Rabat, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaâ.

"Le match de la Supercoupe, opposant deux grandes équipes comme le FC Barcelone et le FC Séville, le 12 août dans le magnifique Grand Stade de Tanger, permettra au public marocain de savourer et d’apprécier le beau football", a affirmé M. Lekjaâ, lors d'une conférence de presse dédiée à présenter ce rendez-vous footballistique d'envergure.

Saisissant l’occasion, le président de la FRMF a vivement salué ce public "exceptionnel".

"Cette rencontre constitue une nouvelle opportunité pour le public marocain afin de (re) montrer ses qualités en termes de passion pour le football, après l’image lumineuse et respectueuse qu’il avait véhiculée lors du dernier Mondial russe, au sein et en dehors des stades", a-t-il souligné avec fierté.

M. Lekjaâ a ensuite évoqué le contexte des festivités dans lequel intervient ce match, notamment la Fête du Trône et la Fête de la Jeunesse.

"Contextualiser cette rencontre entre ces deux fêtes, à dimension et teneur culturelles et historiques très importantes dans l’histoire du Royaume, constitue une occasion exceptionnelle pour rafraîchir ce tronc commun entre les deux pays dans un contexte d’euphorie", a souligné M. Lekjaâ.

De son côté, le président de la Fédération royale espagnole de football (FREF), Luis Manuel Rubiales, a indiqué que toutes les conditions et les garanties sont remplies pour vivre, le 12 août au Grand Stade de Tanger, une fête du football à l'occasion de cette Supercoupe d'Espagne.

"C'était une décision facile d'opter pour le Maroc et Tanger plus particulièrement pour abriter cette rencontre. Je suis convaincu qu'on va vivre une fête conjointe pour le grand plaisir du public marocain qui est un grand amateur du football", a affirmé M. Rubiales.

Les dispositifs mis en place et les infrastructures répondent aux critères requis pour organiser ce match exceptionnel devant opposer les champions de la Liga et de la Coupe du Roi d'Espagne, a relevé le patron de la FREF, qui a remercié la Fédération Royale marocaine de football pour ses efforts visant à garantir le succès de cet événement. "Pour nous, c'est un honneur de jouer la Supercoupe d'Espagne au Maroc, un pays qui se trouve à l'avant-garde du football africain", a-t-il martelé, assurant que cette rencontre montre en filigrane les relations ancestrales unissant l'Espagne et le Maroc dans tous les domaines.

"L'Espagne et le Maroc sont deux pays frères, amis et voisins unis par l'histoire et la géographie, mais aussi par les valeurs et la passion pour le football", a fait observer l'ancien joueur de Levante et d'Alicante entre autres, ajoutant que grâce à cette rencontre, les jalons d'un partenariat fructueux viennent d'être posés pour aller de l'avant dans la coopération entre les instances footballistiques des deux pays.

"Le grand objectif de cette rencontre est de nous unir davantage et d’unir nos deux peuples. C'est l'essence de la pratique sportive et du football", a dit M. Rubiales, rapporte la MAP.

Le Maroc est une nation de football dont la sélection a fait preuve de professionnalisme et de qualité technique lors du dernier Mondial qui s'est déroulé en Russie, a conclu le président de la FREF.

La Supercoupe d'Espagne est organisée par la FREF depuis 1982 et marque le début de la nouvelle saison au pays ibérique. Le FC Barcelone est l'équipe la plus titrée avec 12 trophées suivi du Real Madrid (10).