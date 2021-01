Suleiman Zanfari rejoint MP Motorsport en F4 espagnole pour 2021

2 020 a été une année sportive complexe à gérer à cause de la pandémie. Suleiman Zanfari a pourtant réussi des performances intéressantes lors de sa première saison de F4 enEspagne.Il compte poursuivre son expérience et obtenir de bons résultats dans ce championnat l’an prochain au sein du team réputé MP Motorsport.



En tout début d’année, le jeune Marocain Suleiman Zanfari a disputé plusieurs compétitions de karting couronnées de succès, tandis qu’il découvrait en parallèle les subtilités du pilotage en monoplace. Mais la pandémie de la Covid-19 est venue bousculer ses projets. Privé de roulage, il a sagement attendu que la situation s’améliore pour rebondir dans le championnat d’Espagne de F4 organisé par la Real Federacion Espanola de Automovilismo. Face à un plateau relevé, il a réalisé plusieurs performances intéressantes malgré une saison très resserrée dans le temps et il a réussi à terminer dans le Top 10 des rookiers.



Suleiman précise les raisons de ce choix : « Pour progresser, j’ai besoin de faire partie d’une équipe expérimentée capable d’aligner plusieurs pilotes de valeur dans des voitures très compétitives. Après une année de découverte, il faut que je me confronte à des équipiers aguerris pour pouvoir évoluer vers le haut du classement. Je suis ravi d’avoir obtenu un volant chez MP Motorsport pour 2021 et je fais totalement confiance à l’équipe pour accompagner mon début de carrière en monoplace. Le fait que ce team maîtrise également les catégories supérieures comme la F3 ou la F2 est un atout à ne pas négliger ». Le Championnat d’Espagne F4 2021 est prévu sur sept meetings de trois courses chacun d’avril à novembre. Toutes les compétitions se déroulent sur des circuits prestigieux également utilisés par les catégories supérieures et même la F1. Deux épreuves auront lieu hors d’Espagne, l’une au Portugal à Portimao et l’autre en Belgique à Spa-Francorchamps.



Calendrier F4 Spain 2021

1 : 10-11 avril : Jarama (ESP)

2 : 24-25 avril : Spa Francorchamps (BEL)

3 : 9-11 juillet : Portimao (PRT)

4 : 31 juillet-1er août : Motorland (ESP)

5 : 18-19 septembre : Valencia (ESP)

6 : 2-3 octobre : Jerez (ESP)

7 : 13-14 novembre : Barcelona (ESP)