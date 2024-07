Stephanie Khoury : Le Maroc et l'ONU conviennent de la poursuite du dialogue sur la crise libyenne

Le Royaume du Maroc et la Mission d'appui de l’ONU en Libye (MANUL) ont convenu de poursuivre le dialogue au sujet du processus politique en Libye, a indiqué, lundi à Rabat, la représentante spéciale par intérim du Secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Stephanie Khoury.



Dans une déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, Mme Khoury a affirmé que "nous avons convenu de poursuivre le dialogue et de discuter des moyens de faire progresser l'opération politique en Libye, sous l'égide de l'ONU, au service du peuple libyen".



La responsable onusienne a souligné que les entretiens avec M. Bourita ont été l'occasion d'échanger autour des difficultés en Libye et des besoins du peuple libyen, ainsi que de l'importance du progrès de l'opération politique en Libye, notant que ces sujets constituent les priorités de la MANUL.



Elle a, en outre, précisé que la visite de travail qu'elle effectue au Royaume s'inscrit dans le cadre d'une première tournée dans les pays de la région en vue d'examiner les moyens susceptibles de résoudre la crise politique en Libye.