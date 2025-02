Spotify dégage son premier bénéfice net annuel

Le numéro un mondial des plateformes audio Spotify a annoncé mardi avoir dégagé son premier bénéfice net annuel en 2024 et compte désormais 675 millions d'utilisateurs actifs, soit 10 millions de plus que prévu.



Avec 35 millions de nouveaux utilisateurs actifs par rapport au trimestre précédent, "le quatrième trimestre a été le plus fort de notre histoire et a dépassé les prévisions de 10 millions", écrit le groupe dans un communiqué.

Le nombre d'abonnés payants, qui représente l'essentiel de ses recettes, a progressé de 11% à 263 millions d'abonnés.



Grâce à une maîtrise de ses coûts ainsi qu'à une hausse du prix des abonnements payants sur plusieurs marchés, dont les Etats-Unis, le groupe affiche son premier bénéfice net annuel, à 1,1 milliard d'euros, contre une perte de 532 millions d'euros un an plus tôt.

Son chiffre d'affaires annuel a atteint 15,7 milliards d'euros, en hausse de 18% par rapport à 2023.



Sur le seul quatrième trimestre, son bénéfice opérationnel a atteint un montant "record" de 477 millions d'euros, qui est cependant légèrement inférieur à ses attentes, contre une perte de 75 millions d'euros un an plus tôt.



"Nous avons terminé l'année 2024 avec de solides performances au quatrième trimestre, la quasi-totalité de nos indicateurs de performance dépassant les prévisions et la rentabilité atteignant des niveaux record", a ajouté le groupe suédois.



Pour 2025, Spotify estime être "bien positionné pour réaliser une nouvelle année de croissance continue et d'amélioration des marges, alors que nous réinvestissons pour soutenir notre potentiel à long terme".