Spécial fin d'année : Liverpool chasse le signe indien

Liverpool tient enfin sa couronne planétaire: le club anglais a remporté, dans la douleur, son premier Mondial des clubs, en battant les Brésiliens de Flamengo 1-0 après prolongation, à Doha.

Deux finales perdues dans l'ancienne Coupe intercontinentale en 1981 (contre... Flamengo) et 1984, une en Coupe du monde des clubs en 2005. Les Reds entretenaient une relation très contrariée avec cette compétition, qui a pourtant très souvent souri aux équipes du Vieux Continent.

Trente ans que les "Reds" attendent ça! L'année 2020 pourrait bien être celle du titre national tant attendu pour Liverpool que Jürgen Klopp a emmené sur le toit de l'Europe et du monde, en 2019, et désormais focalisé sur la reconquête du Championnat d'Angleterre.