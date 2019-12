Spécial fin d'année : Le WAC la désillusion

La finale de la Ligue des champions, édition 2019, restera en travers de la gorge de l’ensemble des Wydadis. Le WAC a raté le coche en refusant de terminer la finale de la C1 disputée au stade olympique de Radès face à l'Espérance de Tunis, pour protester contre le non-recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), défaillante, après un but inscrit par Walid El Karti. Après une longue interruption, l'arbitre a jugé que l’EST pouvait être proclamée vainqueur. La plupart des observateurs ont considéré cette fin de match comme faisant partie des scandales qui resteront gravés dans les annales du football africain et international. Sauf que le TAS en a décidé autrement.

Quant à la Renaissance de Berkane, elle est en droit de se targuer de sa bonne performance en Coupe de la CAF sous la houlette de Mounir Jaouani qui a mené l’équipe en finale de la compétition africaine en écartant de gros calibres tels que le Gor Mahia football club ou le Club sportif sfaxien. Malgré leur victoire à domicile face au Zamalek au match aller, les hommes de Jaouani se sont inclinés face aux Egyptiens qui ont remporté le titre au terme des séances de tirs au but.

Tout comme la RSB, le Raja n’a pas manqué de se distinguer en 2019 en raflant à Doha la Super Coupe d’Afrique au détriment de l’Espérance de Tunis.

Au niveau national, le Tihad Athletic Sportif de Casablanca a brillé de mille feux en remportant la Coupe du Trône de football (2018-2019) pour la première fois de son histoire grâce à sa victoire (2-1) face au Hassania d'Agadir, au terme d’une finale disputée au stade d'honneur d'Oujda.