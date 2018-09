Southgate opte pour les jeunes

Adieu les Joe Hart, Chris Smalling ou Ryan Bertrand: l'entraîneur de l'Angleterre Gareth Southgate a expliqué mercredi vouloir entamer "un nouveau cycle", dans la foulée du Mondial-2018 prometteur, mais sans les joueurs les plus expérimentés de la sélection.

"Nous entrons dans un nouveau cycle, et des joueurs qui étaient là avant ne vont probablement plus être rappelés", a déclaré le technicien, avant de recevoir l'Espagne à Wembley samedi pour la Ligue des nations.

"Cela veut dire que le groupe futur que nous commençons à étudier sera certainement composé d'éléments venant de nos sélections de jeunes", a-t-il poursuivi.

Southgate, ancien sélectionneur Espoirs, a déjà entamé le rajeunissement des Trois lions lors de la Coupe du monde en Russie, où l'Angleterre a retrouvé le dernier carré après 28 ans d'échecs.

Pour débuter la Ligue des nations, il a poursuivi cette politique, en écartant notamment de sa liste Jamie Vardy (31 ans), Gary Cahill (32) et Ashley Young (33), au profit des plus jeunes Luke Shaw (23) ou Joe Gomez (21), autour des stars Harry Kane (25) et Dele Alli (22).

"Il y a plusieurs autres joueurs qui sont encore jeunes et qui peuvent progresser, mais je ne veux pas les convoquer maintenant", a-t-il poursuivi.

"Je préfère les convoquer quand nous sentirons qu'ils seront prêts. Nous prenons en compte leur mérite, et nous apprécions aussi quelques joueurs du groupe d'âge inférieur qui peuvent devenir ceux qui en pousseront d'autres dehors".

"Mais quand on fait appel à de jeunes joueurs, il faut faire très attention à ne pas les lancer trop tôt", a-t-il alerté.

La politique de Southgate a fait des victimes: les plus expérimentés Ryan Bertand (29 ans), Chris Smalling (28), Joe Hart (31) ou l'attaquant Troy Deeney (30), performant avec Watford en ce début de saison, semblent être les grands perdants du grand turn-over.

"Je pense que Troy a un profil qui correspond très bien au style de jeu de Watford, et je suis un grand fan de ce qu'il fait", a expliqué Southgate.

"Mais je pense aussi que nous jouons différemment, et que les prochains attaquants de la sélection sont les plus jeunes".