Soufiane El Bakkali décroche le graal olympique

Bel exploit de Soufiane El Bakkali. Le champion marocain a réussi, mercredi sur la piste du Stade de France, à remporter la médaille d’or du 3000m steeple aux Jeux olympiques de Paris. Une performance qui restera dans les annales des Olympiades, puisqu’El Bakkali rejoint désormais l’athlète finlandais Volmari Iso-Hollo, qui était jusqu’à cette date l’unique steepleur à remporter deux couronnes olympiques de suite lors des éditions de 1932 et 1936.



Désormais, il y a aussi Soufiane El Bakkali qui a bataillé dur pour atteindre cet objectif, lui qui a beaucoup souffert cette saison après avoir contracté une blessure au début de cette année qui aurait pu l’éloigner des JO. Mais cela n’a pas affecté sa détermination, préférant faire l’impasse sur de nombreux meetings, pour se concentrer sur son programme de préparation, savamment peaufiné par son coach Karim Telemçani.



Le jour J, El Bakkali était fin prêt pour cette finale aucunement gagnée d’avance au vu de la qualité des engagés dans cette épreuve, à commencer par le recordman du monde de la distance, l’Ethiopien Lamecha Girma, victime d’une chute à un peu plus de 200 m de la ligne d’arrivée.



L’Ethiopien, triple vice-champion du monde et vice-champion olympique, ne bougeait plus et a été évacué quelques minutes plus tard sur une civière, sous les applaudissements du public.



Un désolant accident qui n’enlève rien au mérite de la victoire de Soufiane El Bakkali qui, après le coup de rein de son compatriote Mohamed Tindouft ayant dispersé le peloton, a déclenché un sprint terminant ainsi en pole position avec un chrono de 8mn 06sec 05, devançant l’Américain Kenneth Rooks et le Kényan Abraham Kibiwot qui ont couru la distance respectivement en 8mn 06sec 41 et 8mn 06sec 47. Quant à Tindouft, dont le geste de sacrifice est à saluer, il s’est contenté du 12ème rang, bouclant les tours de piste en 8mn 14sec 82.



A 28 printemps, Soufiane El Bakkali, qui détient un palmarès des plus copieux, n’a pas encore dit son dernier mot et aspire à gagner d’autres titres, pourquoi pas une troisième médaille d’or aux Jeux de Los Angeles de 2028. D’ici là, le natif de Fès aura certainement le temps de pulvériser le record de l’épreuve détenu, comme précité, par Lamecha Girma avec un chrono de 7 min 52 s 11, établi le 9 juin 2023 lors de l’étape parisienne de la Diamond League.



Mohamed Bouarab