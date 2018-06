Société Générale et Eqdom renforcent leur partenariat stratégique

Le 1er juin courant, Société Générale Marocaine de Banques (“SGMB”) a acquis sur le marché un bloc d’actions représentant 34,95% du capital social d’Eqdom auprès de SG Financial Services Holding, filiale à 100% du Groupe Société Générale.

Cette acquisition, réalisée pour un prix total de 685.241.494 MAD, soit un prix par action de 1.174 MAD et préalablement autorisée par le Conseil de surveillance de SGMB et par Bank Al-Maghrib conformément à la loi 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, porte la participation de SGMB dans EQDOM à 53,72% du capital social.

EQDOM restera contrôlée par le Groupe Société Générale qui détient 57,55% de SGMB.

Cette acquisition s’accompagne de l’approbation des termes d’un contrat de partenariat structurant entre SGMB et EQDOM en matière de crédit à la consommation qui s’appuie sur un modèle «producteur-distributeur». Précisément, EQDOM sera le producteur de l’ensemble des crédits à la consommation commercialisés par SGMB et portera les encours y afférents, alors que SGMB renforcera son rôle de distributeur et continuera à proposer des offres de crédit à la consommation à ses propres clients en s’appuyant sur l’expertise, les processus et la notoriété de l’organisme de financement leader qu’est EQDOM.

Ce partenariat vise la création de valeur pour les deux parties, dans le cadre d’une vision stratégique à long terme partagée et entend conforter la position de référence du Groupe Société Générale dans le crédit à la consommation au Maroc en s’appuyant sur un dispositif de distribution renforcé. Le lancement commercial est prévu début 2019.