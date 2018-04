Skhirat hôte de l’atelier thématique sur la migration pour le développement

Le Centre de conférence Mohammed VI de Skhirate accueillera, aujourd’hui comme demain, un atelier thématique international articulé autour du thème : « Migration pour le développement : une feuille de route pour atteindre les objectifs du développement durable ». S’inscrivant dans le cadre de la coprésidence maroco-allemande du Forum mondial pour la migration et le développement, relatif aux années 2017 et 2018, cet atelier est organisé par le ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, en étroite collaboration avec son homologue allemand.

L’événement qui connaîtra la participation de dizaines de chercheurs et de représentants de différents continents ainsi que de nombreuses organisations internationales, fait partie intégrante du processus des préparatifs du Forum mondial pour la migration et le développement, lequel se tiendra du 5 au 7 décembre à Marrakech, et sera placé sous le thème « Honorer les engagements internationaux pour libérer les potentialités des migrants pour le développement ».

Concrètement, ces assises seront jalonnées de plusieurs sessions plénières, mais également, d’ateliers thématiques. L’ensemble sera articulé autour de six axes. D’abord, il s’agira de se pencher sur la problématique de l’accès aux services de base dont la protection sociale, la santé et l’éducation. Ensuite, les participants débatteront du climat et des ressources naturelles. Il y aura aussi une table ronde dédiée au volet travail et compétences. Aussi sera-t-il question de ville et urbanisation et de la situation à la fois des femmes et des filles. Et pour finir, les projecteurs seront braqués sur les sujets de la citoyenneté et de l’identité.

Il convient de noter que la totalité des discussions qui seront engagées lors de cette manifestation, sont vouées, in fine, à définir d’une part les défis et les opportunités, et d’autre part les voies éventuelles convergentes vers un objectif commun, celui d’atteindre les objectifs de l’Agenda 2030 de développement durable, lié à la migration.