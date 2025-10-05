Les allégations sur le décès d'un citoyen lors des événements survenus à Sidi Youssef Ben Ali dénuées de tout fondement

Le Procureur général du Roi près la Cour d'appel de Marrakech indique que les allégations véhiculées par certains médias, sur la base d'un communiqué de l'Association marocaine des droits de l'Homme (AMDH/section Marrakech Menara), concernant le décès d'un citoyen lors des événements survenus dans le quartier de Sidi Youssef Ben Ali, sont dénuées de tout fondement.



Dans un communiqué, le Procureur général du Roi fait savoir qu'aucun décès n'a été enregistré lors des événements survenus dans ce quartier, précisant que l'incident objet du communiqué de la section Marrakech-Menara de l'AMDH, publié sur le site électronique "Almarrakchi.com", n'a aucun lien avec ces événements.



Le parquet indique, selon la même source, qu'il s'agit d'un citoyen qui exerçait comme vendeur ambulant dans la rue Msalla où il a été victime d'un malaise, le 1er octobre 2025, avant de s'écrouler près de son étalage au niveau du magasin Koutoubia, loin du lieu de la manifestation.

L'individu en question a été rapidement transféré vers l'hôpital Charifa où il est arrivé en état de décès, a-t-on expliqué.



Après avoir comparu devant la police judiciaire et le parquet, le père du défunt a déclaré qu'il n'avait aucun doute sur les circonstances du décès de son fils, poursuit le communiqué, notant qu’après examen du cadavre du défunt, celui-ci a été remis à sa famille pour inhumation.



Le parquet souligne ainsi que le décès de cet individu n'a absolument rien à voir avec les événements survenus au niveau du quartier de Sidi Youssef Ben Ali et que les informations circulant à ce sujet sont fausses.