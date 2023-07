Six personnes mortes noyées dans une tentative d'immigration clandestine

Six personnes sont mortes noyées alors qu'elles tentaient vendredi d’immigrer illégalement depuis la côte de la commune d'Iaazzanene dans la province de Nador, indique-t-on auprès des autorités locales.



Quelque 54 candidats à l’immigration clandestine dont une personne de nationalité tunisienne, ont tenté de gagner, à la nage, un zodiac au large de la mer qui se dirigeait vers la plage d'El Kallat relevant de la commune d'Iaazzanene, note la même source, ajoutant que les conditions météorologiques difficiles, les hautes vagues et l'incapacité du passeur à manœuvrer après la collision de l'embarcation avec des rochers ont entraîné la noyade de six personnes, tandis que 48 autres ont réussi à atteindre la terre.



Aussitôt avisés de l’incident, les autorités locales et les services de la Gendarmerie royale et de la Protection civile, accompagnés d'équipes médicales, sont intervenus pour apporter les premiers secours à ces personnes, repêcher les corps et ratisser la région à la recherche d’autres victimes.



Une enquête a été diligentée par les éléments de la Gendarmerie royale sous la supervision du parquet compétent pour élucider les circonstances de cette affaire et déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle, selon la même source.