Le Prix Nobel de physique, Serge Haroche, livre à Rabat une réflexion approfondie sur "Le laser en physique fondamentale"

Le Prix Nobel de physique, Serge Haroche, a donné lundi à l’Académie Hassan II des sciences et techniques, une conférence sur "Le laser en physique fondamentale", en présence d'une pléiade de personnalités du monde des sciences et de la recherche.



S'exprimant à cette occasion, Serge Haroche a souligné que le laser, cet outil fantastique appliqué à de nombreuses technologies, a conduit à des percées extraordinaires en science fondamentale, en révolutionnant la mesure de l'espace et du temps, notant que son invention intervient suite à une découverte majeure d'Einstein.



Passant en revue les différentes applications pratiques des lasers, notamment la lecture des codes barre, la gravure et la lecture des CD et DVD, la technologie Lidar, la chirurgie de l'oeil..., il a expliqué comment le laser rend possible la manipulation d'atomes et de photons individuels pour l'information quantique, génère des intensités lumineuses extrêmes et des impulsions de lumière ultra-courtes et permet de détecter les ondes de gravitation.



De même, cet éminent physicien a fait savoir que le laser permet de refroidir la matière presque au zéro absolu et de produire de nouvelles formes de matière, évoquant le refroidissement et le piégeage d’atomes et de molécules extra-basses températures conduisant à l’exploration de gaz quantiques aux propriétés extraordinaires, la réalisation d’horloges optiques cinq ordres de grandeur plus précises que celles utilisées dans le système GPS actuel, la génération d’impulsions lumineuses de quelques attosecondes (1 attoseconde = un milliardième de milliardième de seconde) permettant l’étude du mouvement ultra-rapide des électrons dans la matière condensée, ainsi qu'à la détection des ondes gravitationnelles par des interféromètres géants dans lesquels circulent des faisceaux laser extrêmement stables et intenses.



Il s'est également arrêté sur les progrès extraordinaires du laser quantitatifs et qualitatifs dans différents domaines de la recherche fondamentale, notamment en ce qui concerne la précision (spectroscopie et horloges), la sensibilité, la température et l'énergie cinétique des atomes et les impulsions courtes et la résolution temporelle, outre la sensibilité aux variations de longueur.



Ce survol des recherches actuelles conduites grâce aux propriétés de la lumière laser a permis au Prix Nobel de physique 2012 d'identifier les liens étroits existant entre la recherche fondamentale motivée par la curiosité et la recherche appliquée dont le but est l’invention de nouveaux instruments.

Dans ce sens, Serge Haroche a souligné l'importance de la recherche fondamentale et le dialogue permanent entre la recherche fondamentale et les applications.



De son côté, le secrétaire perpétuel de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, Omar Fassi-Fehri, a indiqué que cette conférence d'envergure s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 18ème anniversaire de l'installation de l'Académie par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du cycle des conférences organisées par l'Académie.



Cette conférence permet de faire comprendre comment la recherche scientifique actuelle est conduite grâce aux propriétés extraordinaires de la lumière laser et de mener des réflexions sur les liens étroits entre la recherche fondamentale motivée par la curiosité et la recherche appliquée dont le but est l'invention de nouveaux instruments, a-t-il enchaîné.



Le laser, inventé en 1960, joue un rôle essentiel dans la technologie moderne, a-t-il relevé, notant que parmi ses applications les plus courantes figurent les lecteurs de CD et de DVD, les gravures, les pointures et les télémètres laser ainsi que les faisceaux de lumière circulants dans les fibres optiques formant le réseau internet mondial.



Cette source extraordinaire de lumière a aussi permis au cours des dernières années des avancées remarquables en recherche fondamentale, ouvrant des perspectives très prometteuses pour de nouvelles applications, a ajouté M. Fassi Fehri.



Le Professeur Serge Haroche est un spécialiste de la physique atomique et de l'optique quantique. Membre associé de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, il est né à Casablanca en 1944 où il a entamé des études secondaires, avant de rejoindre Paris. Ancien élève de l'Ecole normale supérieure de Paris, Serge Haroche a enseigné pendant plusieurs années en France et à l'étranger, notamment à l'Université de Yale aux Etats-Unis et dans différentes universités de renommée internationale.



Nommé en 2001 professeur au Collège de France et titulaire de la chaire de physique quantique, Serge Haroche dirige le groupe d'électrodynamique des systèmes simples au sein du laboratoire Kastler Brossel du département de physique de l'ENS de Paris.



En 2013, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a nommé le Professeur Serge Haroche membre associé de l'Académie Hassan II des sciences et techniques. Ses travaux de recherche sur les photons, ces particules qui transportent la lumière, lui ont valu en 2012 de recevoir le Prix Nobel de physique en même temps que son collègue David J. Wineland.