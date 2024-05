Baccalauréat. Comment triompher face à l'épreuve ?

Entre exigences personnelles, pression sociale

Les examens du baccalauréat débutent dans un mois. La tension grimpe de jour en jour pour les jeunes candidats qui rêvent de décrocher le précieux sésame, considéré par nombre d’entre eux comme la clé de l’avenir.Entre exigences personnelles, pression sociale et révisions intensives, un juste équilibre est primordial pour optimiser ses chances de réussite. Atika Abenkcer Zairi, coach spécialiste en gestion du stress, livre à la MAP quelques conseils pour aider les bacheliers à aborder sereinement cette ultime étape de leur périple scolaire.Le stress avant un examen est une réaction normale, souligne cette spécialiste, distinguant entre "deux types de stress, positif et négatif, tout comme le bon et le mauvais cholestérol".Le stress positif, autrement appelé "stress biologique", est une source de motivation qui stimule et développe la capacité à relever des défis. "Décrocher le baccalauréat en est un, atteindre son objectif procure une joie réelle", explique-t-elle. En revanche, les effets du stress négatif sont dévastateurs pour la santé mentale et physique.Comment faire du stress un élément stimulateur et non un handicap? Pour Mme Zairi, "relever des défis est une opportunité pour se reconnecter à soi, faire un auto-bilan de ses limites et identifier les pistes pour atteindre les objectifs".Pour ce faire, soutient-elle, il est essentiel de se doter d'outils de réussite, à l'instar du Mind Mapping -une technique permettant de représenter visuellement le cheminement de la pensée- ou encore de l'intelligence collective, des techniques qui favorisent l'esprit créatif.Pour mieux vivre cette période de préparation aux examens du baccalauréat, Mme Zairi a dressé une liste de conseils pratiques et de techniques simples qui, combinés, aideront les étudiants à mieux surmonter ce genre d’épreuves inévitables dans la vie.- La gestion du temps par la mise en place d’un plan de révision : diviser les tâches en segments avec des délais réalistes et éviter la procrastination pour ne pas se sentir submergé par la suite. Il ne faut surtout pas attendre les derniers jours pour commencer la préparation. Il est aussi important pour l’élève de prioriser les matières les plus difficiles et de s'organiser de manière à faire les exercices intellectuels lors des créneaux où il se sent le plus efficace.- La concentration est un autre élément clé de l’organisation. Le cerveau, étant sollicité par de multiples informations, ne peut en traiter qu’une à la fois de manière optimale. Il s’agit donc de le monopoliser, en se libérant des émotions parasites générées par l’anxiété, tout en se réservant des pauses.- La respiration : lorsqu’on est anxieux justement, la respiration a tendance à se bloquer alors que le cerveau a doublement besoin d’être oxygéné pour réfléchir et mémoriser. Il est donc important d’adopter, plusieurs fois par jour, une respiration ventrale, lente et profonde et de marcher en levant les bras pour amplifier le mouvement.- La visualisation du succès est une technique puissante pour renforcer sa santé mentale. L’élève pourra s’offrir quelques instants pour s’imaginer en train de répondre brillamment et sereinement aux questions, et ressentir la satisfaction de voir ses efforts porter leurs fruits.- Une alimentation saine : Il est recommandé de privilégier des aliments non transformés, riches en minéraux, vitamines et en omégas indispensables au fonctionnement du système nerveux- La création d'un espace de travail propice à la concentration et à la productivité.- L’adoption d’une attitude positive en s’entourant d’amis, de membres de sa famille ou d’enseignants qui apporteront soutien et encouragement. Il faut oser solliciter leur aide en cas de besoin.- Le bien-être physique et mental en pratiquant de la méditation, de l’exercice régulièrement et en dormant suffisamment pour maintenir son équilibre. Ne dit-on pas "un esprit sain dans un corps sain" ? Le rire est aussi une thérapie et un anti-stress puissant.Quid du rôle des parents ? Pour les parents, le baccalauréat est une étape importante dans la vie de leurs enfants. Beaucoup d'entre eux se sentent concernés au premier degré par cet examen. C'est ce qui explique tout le stress qu’ils risquent de leur transmettre et toutes les mesures qu’ils prennent pour les accompagner dans les préparations : cours particuliers, coaching pour gérer le stress.La bonne attitude est, en principe, de rester zen, car il s'agit d'un examen comme un autre. Les lycéens ne sont-ils pas habitués, depuis les petites classes, aux évaluations ?"L'optimisme est la clé de la réussite", résume cette coach certifiée qui invite les parents d’élèves à fructifier la motivation, l'autonomie et le sens de responsabilité de leurs progénitures.Elle recommande de faire confiance à ses enfants en leur laissant une marge de liberté dans les préparations et d'éviter de leur infliger un stress supplémentaire sur les résultats.