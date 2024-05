Dakhla: Des entrepreneuses mexicaines prospectent les potentialités économiques de la région

16 entrepreneuses mexicaines se sont rendues, mardi à Dakhla, en vue de prospecter les potentialités économiques dont regorge la région de Dakhla-Oued Eddahab.



Cette visite de deux jours s'inscrit dans le cadre des initiatives visant à informer les délégations étrangères de la dynamique vertueuse de développement dans les provinces du Sud du Royaume et des opportunités d'affaires offertes par la région.



Ce déplacement offre également aux membres de la délégation mexicaine représentant divers secteurs économiques, l’occasion de constater de visu l’essor socio-économique dans la région et de s’informer des grands axes du modèle de développement dans les provinces du Sud du Royaume, rapporte la MAP.



Dans une déclaration à la presse, l'entrepreneuse mexicaine, Blanca Estela Pérez Villalobos, a souligné que cette visite a permis à la délégation de s’informer de près des potentialités de la région et de s’enquérir des opportunités d’investissements et des avantages et facilités accordés aux investisseurs et opérateurs économiques.



Pour sa part, le président du Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja, a indiqué que cette visite a été l’occasion de discuter avec les membres de la délégation mexicaine des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine économique et de les informer des opportunités d’investissement et de l’élan de développement que connaît cette région.



Les entrepreneuses mexicaines ont également suivi un exposé présenté par le directeur du Centre régional d’investissement, Mounir Houari, en présence du wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur d’Oued Eddahab, Ali Khalil, dans lequel il a détaillé, chiffres à l’appui, les grands projets d’infrastructures, les opportunités d’investissement et les avantages et facilités accordés aux investisseurs et opérateurs économiques.



Au cours de leur séjour, les entrepreneuses mexicaines vont effectuer une visite au chantier du port de Dakhla Atlantique, à des projets économiques et des sites touristiques.