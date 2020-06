Silvia Lutcuta, ministre angolaise de la Santé : Une initiative à forte valeur humaniste

La ministre angolaise de la Santé, Silvia Lutcuta, a indiqué, vendredi, que son pays « apprécie hautement » le soutien que lui a apporté le Maroc dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus.

« Nous tenons à exprimer notre gratitude à S.M le Roi Mohammed VI pour ce geste de solidarité qui devra nous permettre de lutter contre le Covid-19 », a-t-elle déclaré à la MAP en marge de la cérémonie de remise de l’aide marocaine au profit de l’Angola, arrivée vendredi à l’aéroport international de Luanda. « L’initiative de SM le Roi représente une action concrète de solidarité africaine pour aider les pays du continent dans la lutte contre le Covid-19 », a-t-elle dit, ajoutant qu’il s’agit d’« une initiative à forte valeur humaniste qui traduit l’engagement en faveur d’une Afrique unie ».

L’initiative symbolise également les nobles valeurs de partage et de générosité, a encore dit la ministre angolaise, ajoutant : « Il m’est difficile de trouver les mots pour décrire la portée de ce don accordé à l’Angola».

Silvia Lutcuta s’est, d’autre part, félicitée de l’excellence des relations d’amitié et de coopération qui existent entre le Maroc et l’Angola. « Ces relations sont plus que jamais fortes », a-t-elle dit, rappelant que ces liens distingués datent de la période de lutte de l’Angola pour son indépendance.

Le don accordé par le Maroc à l’Angola vient apporter une preuve supplémentaire quant à l’excellence des relations entre deux pays, animés par la même détermination de renforcer davantage leur coopération et leur amitié, a-t-elle indiqué.

Elle a, par ailleurs, tenu à souligner que le Maroc joue un rôle de premier plan sur la scène africaine, un rôle qui se renforce davantage à la faveur des actions multiples entreprises par le Royaume au profit du continent, notamment dans l’actuel contexte de lutte contre la pandémie de coronavirus.

La cérémonie de remise du don marocain au profit de l’Angola s’est déroulée en présence de la ministre de la Santé, du Secrétaire d’Etat angolais à la coopération internationale, Domingos Vieira Lopes, de l’ambassadrice du Maroc en Angola, Saadia El Alaoui, ainsi que d’autres hauts responsables et de membres de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains et d’associations de la société civile.

Acheminé sur Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, ce don de solidarité s’inscrit dans le cadre d’une importante initiative Royale au profit de plusieurs pays africains, appartenant à toutes les sous-régions du continent.