Signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente dans divers domaines

La journée de jeudi 30 mai a été marquée par la signature de plusieurs accords de partenariat et mémorandums d'entente couvrant divers domaines en lien avec les activités et entreprises présentes au « Gitex Africa Morocco » dont voici un échantillon :



L’ADD et le Crédit Agricole du Maroc s’associent pour offrir des formations et échanger les expertises



L’Agence de développement du digital (ADD) et le Crédit Agricole du Maroc (CAM) ont signé, jeudi à Marrakech, une convention de partenariat visant à partager les expériences, à offrir des formations et à échanger les expertises.

Paraphé par le directeur général de l’ADD, Sidi Mohamed Drissi Melyani, et le président du Directoire du CAM, Mohamed Fikrat, lors de la deuxième édition du Gitex Africa Morocco, cet accord s’inscrit dans la continuité des actions de l’ADD en faveur de la formation et la sensibilisation dans les métiers du digital, et de l’accompagnement du tissu entrepreneurial.

Cette collaboration stratégique ouvre la voie à une synergie d'idées et de ressources, confirmant ainsi la volonté des deux parties de soutenir la transformation digitale de l'économie.



Microsoft et Zindi Africa s’associent pour renforcer les compétences africaines en IA



Zindi, le principal réseau africain pour l'intelligence artificielle (IA), et Microsoft Afrique ont signé, jeudi à Marrakech, une convention de partenariat avec l’objectif principal de renforcer les compétences africaines en matière d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique.

Ce partenariat prévoit d'accompagner et d'orienter une nouvelle génération de jeunes Africains férus de technologie vers les compétences nécessaires à l’avenir du travail, précise Zindi dans un communiqué.

Il “nous permettra de renforcer les compétences de 10.000 jeunes à travers le continent”, a affirmé Celina Lee, PDG et cofondatrice de Zindi, dans une déclaration à la MAP. A travers cette convention, “nous pouvons aider ces jeunes à intensifier leurs efforts pour démocratiser l'accès aux compétences numériques”, a-t-elle ajouté.



Le Maroc et Djibouti signent un MoU pour renforcer leur coopération en matière de développement numérique



Le Maroc et Djibouti ont signé, jeudi à Marrakech, un mémorandum d’entente (MoU) portant sur les échanges de bonnes pratiques et les retours d'expérience en matière de politiques publiques numériques.

A travers ce MOU, signé par la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour, et la ministre déléguée à l’Economie numérique pour la République de Djibouti, Mariem Hamdoun Toure, les deux parties s'engagent à collaborer sur les échanges de bonnes pratiques et le retour d'expérience en matière de politiques publiques numériques, à organiser des sessions d’échange et des séminaires pour discuter des réussites et des défis, et à étudier la mise en place de mécanismes de collaboration pour faciliter le dialogue continu et l’évaluation des politiques numériques, selon un communiqué du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration.



"Sobrus" et "N+One" scellent un accord de partenariat



Le spécialiste des solutions e-santé au Maroc, Sobrus, et le leader de l’hébergement cloud dans le Royaume, N+One, ont signé un accord de partenariat visant à assurer la souveraineté des données de santé et leur conformité aux normes internationales en matière de sécurité numérique.

Cet accord de partenariat s'inscrit dans la vision et les efforts du Royaume en matière de préservation des données sensibles, ainsi que dans de cadre des efforts déployés par Sobrus pour offrir un espace sécurisé aux utilisateurs de ses services.

Le PDG et fondateur de Sobrus, Omar Sefiani, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que l'accord conclu avec N+One vise à assurer la souveraineté des données de santé et leur conformité aux normes internationales de sécurité numérique.