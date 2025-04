Signature d’une convention pour former les jeunes talents de la FRMF aux compétences numériques et à l’IA

Une convention de partenariat visant à former les jeunes talents de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) aux compétences numériques et à l’intelligence artificielle a été signée, lundi à Marrakech, entre le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, le ministère de l’Economie et des Finances la FRMF et l’Université Mohammed VI Polytechnique



Signée en marge de la 3e édition de GITEX Africa Morocco, cette convention s’inscrit en droite ligne avec la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur d’une société numérique inclusive, fondée sur l’égalité des chances et la réduction des fractures technologiques.

Selon les parties signataires, ce partenariat reflète aussi la priorité donnée à la formation des jeunes générations aux compétences de demain.



Le numérique, à l'œuvre dans le monde du football à travers les divers algorithmes et programmes d'analyse de données mis en place par les clubs et les sélections, est devenu un outil essentiel pour les coachs et les jeunes joueurs. C’est précisément l’ambition de cette convention, qui vise à accompagner les jeunes footballeurs dans l’optimisation de leur parcours sportif à travers le numérique.



Plus de 200.000 bénéficiaires, âgés entre 8 et 18 ans, sont ciblés par ce projet, désormais intégré au programme national de formation au numérique et à l'intelligence artificielle.