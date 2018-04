Signature d’un mémorandum d’entente entre le Parlement marocain et le Parlatino

Le Parlement marocain et celui d'Amérique latine et des Caraïbes (Parlatino) ont signé, mercredi à Rabat, un mémorandum d’entente visant à établir des canaux de communication et d'interaction parlementaire, à travers l’échange de visites, d’expertises, d’expériences et d’informations et documents entre les deux parties.

Signé par les présidents des Chambres des représentants et des conseillers, respectivement Habib El Malki et Hakim Benchamas et le président du Parlement d'Amérique latine et des Caraïbes, Elias Castillo, le mémorandum d’entente prévoit l’activation de la qualité de membre observateur permanent auprès du Parlement d'Amérique latine et des Caraïbes au profit des deux Chambres du Parlement marocain, avec tout ce qui en découle en terme de droits et d'obligations pour le Parlement marocain, tel que stipulé dans le règlement intérieur du Parlement et d'Amérique latine et des Caraïbes, ainsi que les conditions de participation prévues.

En application des dispositions de ce mémorandum, le Parlement marocain désigne une section parlementaire (trois membres) auprès du Parlement d'Amérique latine et des Caraïbes.

La signature de ce mémorandum s’inscrit conformément aux liens d’entente, d’amitié et de coopération unissant le Maroc et les pays d'Amérique latine et des Caraïbes et en reconnaissance des efforts déployés par le Royaume du Maroc et les pays membres au Parlement d'Amérique latine et des Caraïbes pour le renforcement de la construction démocratique, la consolidation des droits de l'Homme et l'égalité des sexes, et pour la diffusion des valeurs de tolérance et de paix.

Ce mémorandum d’entente vise à resserrer les relations d’amitié et de coopération entre les deux institutions législatives et à tirer profit des opportunités offertes dans les domaines politiques, économiques et culturels.