Signature d’un mémorandum d'entente entre la Chambre des représentants et le Conseil des représentants du Bahreïn

La Chambre des représentants et le Conseil des représentants du Bahreïn ont signé, jeudi à Rabat, un mémorandum d'entente visant à développer leur coopération interparlementaire et à favoriser un partenariat efficace, objectif et transparent.

Signé par le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, et la présidente du Conseil des représentants du Bahreïn, Fawzia Abdulla Yusuf Zainal, ce mémorandum d'entente a pour but le renforcement de la coopération institutionnelle entre les pouvoirs législatifs des deux pays et la consolidation de la coopération dans divers domaines au service des intérêts communs des deux pays et des deux peuples frères.

Lors d'entretiens à cette occasion, Habib El Malki a loué les relations excellentes unissant les deux pays, les qualifiant d'«exemplaires, exceptionnelles et se caractérisant par un respect mutuel et une convergence des points de vue, sous la conduite de S.M le Roi Mohammed VI et du Roi du Bahreïn S.M Hamad bin Isa Al Khalifa».

Il a souligné que la signature de ce mémorandum d'entente affirme le souci des deux institutions de renforcer la coopération, aussi bien dans le domaine parlementaire que dans d'autres domaines, tels que le tourisme, l'économie, le commerce et la culture.

Il a indiqué que cette entrevue, tenue en présence de l'ambassadeur du Royaume de Bahreïn à Rabat, Khaled Ben Salman Ben Jaber Al Mouslim, coïncide avec la commémoration par le peuple marocain du 44ème anniversaire de la Marche Verte et le discours prononcé par S.M le Roi Mohammed VI à cette occasion et dans lequel le Souverain souligne l'importance de l'unité et de la solidarité.

Il a, par ailleurs, fait observer que le Maroc suit avec un grand intérêt les réformes entreprises par le Royaume du Bahreïn, ainsi que les acquis réalisés dans les domaines du pluralisme politique, de la promotion de la condition de la femme et du développement global et diversifié.

Il a, de même, relevé que le Royaume du Bahreïn est un modèle de sécurité et de stabilité dans la région, saluant son soutien à l'intégrité territoriale du Maroc. Dans ce sens, il a affirmé que le Royaume fait de la défense de son intégrité territoriale, de l'unité des peuples et de la non-ingérence dans les affaires internes des pays des constantes de sa politique étrangère.

Pour sa part, Fawzia Abdulla Yusuf Zainal, actuellement en visite officielle au Maroc, a indiqué que la signature de ce mémorandum d'entente permettra davantage de coopération et de consolidation des relations et la concrétisation des aspirations des deux pays.

Elle a, en outre, souligné que son pays adopte une position ferme et constante concernant la question du Sahara marocain, se félicitant à cette occasion de l'importance accordée par le Maroc à la sécurité et à la stabilité du Bahreïn. Elle a, également, passé en revue l'évolution du Royaume du Bahreïn dans le domaine de l'amélioration du statut des femmes et de la démocratie, soulignant que la vision des deux Souverains reflète les aspirations de leurs peuples respectifs en matière de progrès et de prospérité.

A signaler dans ce même cadre que le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a réitéré à la présidente du Conseil des représentants du Bahreïn, jeudi à Rabat, la considération du Maroc au Bahreïn pour sa position constante en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume.

De son côté, Fawzia Abdulla Yusuf Zainal a salué les positions du Maroc en faveur des intérêts supérieurs du royaume du Bahreïn, indique un communiqué du département du chef du gouvernement, ajoutant que la responsable bahreïnie s’est également félicitée de la dynamique qui caractérise la femme marocaine et sa contribution efficace au développement socioéconomique de son pays et sa capacité à relever les différents défis.

Cette rencontre, marquée par la présence notamment de l’ambassadeur du Bahreïn à Rabat, a été l’occasion de mettre une fois de plus l’accent sur la qualité des liens fraternels entre les deux pays, qui puisent leur force des relations de fraternité entre les deux Souverains, ainsi que sur le niveau particulier de coopération et de convergence de leurs points de vue au sujet de nombre de questions régionales et internationales d’intérêt commun et leur concertation continue dans les foras internationaux.

Les deux parties se sont par ailleurs montrées ambitieuses pour l’élargissement de la coopération bilatérale, pour une mise en œuvre exemplaire des nombreuses conventions de coopération conclues et pour la promotion de partenariats fructueux entre les acteurs économiques des deux pays.

Les moyens de renforcer les relations de coopération entre les Royaumes du Maroc et du Bahreïn ont également été au centre d'un entretien, le même jour à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita et la présidente du Conseil des représentants du Bahreïn.

A cette occasion, les deux responsables ont salué l'excellence des relations qui lient le Maroc et le Bahreïn, sous l'impulsion de leurs chefs d’État respectifs, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Sa Majesté le Roi Hamad Ben Issa Al Khalifa.

Lors de cette entrevue, l'accent a également été mis sur l'importance de raffermir davantage les relations entre les deux pays.