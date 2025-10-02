Settat : Débat sur le rôle du partenariat université-entreprise face aux mutations du marché de l’emploi

L’Université Hassan Ier de Settat a organisé, mardi, en partenariat avec la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM - section Settat-Berrechid), une rencontre professionnelle sous le thème "Université et entreprise, un partenariat pour la formation des compétences dans un monde en mutation".



Cette rencontre s’inscrit dans le contexte des transformations que connaît le marché de l’emploi et de la nécessité croissante de disposer de compétences qualifiées, capables d’accompagner les évolutions technologiques et cognitives actuelles. Elle a offert un espace de dialogue et d’échange entre l’université et les entreprises, en vue d’élaborer des approches communes contribuant à la formation des compétences de demain.



Dans une allocution à cette occasion, le gouverneur de la province de Settat, Mohamed Ali Habouha, a souligné que cette rencontre reflète une volonté commune de rapprocher l’université du monde des affaires, rappelant que le secteur privé demeure le premier employeur et le principal moteur de l’économie, rapporte la MAP.



M. Habouha a insisté sur le fait que la complémentarité des rôles entre l’université et les entreprises constitue un levier essentiel pour la réalisation du développement durable et pour la préparation d’une nouvelle génération de compétences capable de s’impliquer dans les grands chantiers du Royaume.



Pour sa part, le président de l’Université Hassan Ier, Abdellatif Moukrim, a indiqué que l’université place la formation et la recherche scientifique au cœur de ses priorités, en harmonie avec les orientations nationales, précisant qu’elle ambitionne de développer une offre de formation flexible et diversifiée, alliant formation de base, formation continue et formation en alternance, afin de garantir une meilleure adéquation avec les besoins des entreprises et du marché de l’emploi.



Il a ajouté que l’université reste ouverte à toutes les initiatives susceptibles de renforcer le partenariat avec les acteurs économiques en vue de former des compétences renouvelées et créatives, capables de répondre aux mutations et exigences du marché du travail, rappelant que l’université propose plus de 120 filières de formation destinées aux cadres des entreprises et des administrations.



De son côté, le président de la CGEM - section Settat-Berrechid, Karim Lahlou, a souligné l’actualité et la pertinence du thème choisi pour cette rencontre, relevant que les différents secteurs économiques de la région connaissent au quotidien de profondes transformations liées à la digitalisation, à la transition énergétique, à l’élévation des exigences de compétitivité et à l’ouverture sur les marchés internationaux.



Il a ajouté que la participation des chefs d’entreprise et des acteurs économiques à cette rencontre constitue une preuve tangible de l’implication du tissu entrepreneurial régional dans cette dynamique, exprimant l’espoir que cette initiative constitue un point de départ pour des actions communes permettant aux entreprises de renforcer leurs capacités face aux transformations actuelles et d’ouvrir de larges perspectives d’insertion professionnelle pour les jeunes.



Cette rencontre a constitué une occasion pour explorer des mécanismes innovants de formation, basés sur la diversification des modes d’apprentissage proposés par l’université et sur l’ouverture de passerelles solides entre le monde académique et le tissu entrepreneurial, au service des compétences de demain.