Session printanière du 46ème Moussem culturel international d'Assilah

La Fondation du Forum d'Assilah organise, du 5 au 20 avril, la session printanière de la 46ème édition du Moussem culturel international d'Assilah.



Cette session, consacrée aux arts plastiques, comprend des expositions et des ateliers artistiques mettant en vedette des artistes venus du Maroc, de Bahreïn, d'Espagne, de Syrie, de Roumanie, de Belgique et de Grande-Bretagne, indique un communiqué de la Fondation.



Au programme figurent également l'atelier des talents du Moussem et l'atelier d'écriture et d'expression littéraire pour les enfants.



La Fondation avait annoncé, lors de son assemblée générale extraordinaire, tenue le 22 mars dernier, que cette édition du Moussem se déroulera en trois sessions.



Il s'agit de la session printanière dédiée aux arts plastiques et aux ateliers créatifs, et la session d'été, qui sera consacrée à l'atelier des fresques murales et ponctuée également par l'atelier des talents du Moussem et l'atelier d'écriture et d'expression littéraire pour les enfants.



A cela s'ajoute la session d'automne, qui sera marquée par une conférence en hommage au fondateur de la Fondation du Forum d'Assilah, feu Mohamed Benaissa, dans le cadre de l'espace de la "Tente de créativité", ainsi que deux colloques sous les thèmes "L'art et le pouvoir de la technique" et "L'art contemporain et les systèmes de soutien", et une conférence intitulée "Abdelkrim Ouazzani et la sculpture marocaine contemporaine".



Cette édition sera émaillée également de plusieurs événements littéraires et culturels, accueillant des dizaines d’artistes et de créateurs des quatre coins du monde, en sus de la remise de deux prix: le Prix TChicaya U Tam’si de la poésie africaine (13ème édition) et le Prix Buland Al-Haïdari de la jeune poésie arabe (8ème édition).



Il est à noter que le journaliste et écrivain Hatim Betioui a été élu secrétaire général de la Fondation du Forum d'Assilah, succédant à son fondateur et initiateur du Moussem culturel international d'Assilah, feu Mohamed Benaissa.