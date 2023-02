Serie A: Naples toujours pied au plancher à Empoli

Naples, malgré une avance colossale en tête de la Serie A et 25 minutes à dix contre onze, n'a montré aucun signe de relâchement à Empoli (2-0), samedi, dans le sillage de Victor Osimhen, encore buteur.



Avant même que ses poursuivants n'aient joué, le Napoli ne leur a laissé aucun espoir de réduire l'écart en portant provisoirement son avance à dix-huit points sur l'Inter Milan (2e) et vingt-et-un sur la Roma (3e) et Milan (4e), en ouverture d'une 24e journée étalée sur quatre jours jusqu'au derby Juventus-Torino mardi.



Les joueurs d'Empoli (12e) ont dû se demander si Naples et Osimhen avaient vraiment disputé un huitième de finale aller de Ligue des champions cette semaine (2-0 à Francfort), car ils ont subi une pression quasi-permanente.



Le défenseur albanais Ardian Ismajli a cédé en marquant contre son camp, sur un centre de Piotr Zielinski, en voulant écarter le ballon convoité par "Osi" (17e).

Onze minutes plus tard, le Nigérian a fait le break en reprenant un ballon repoussé par le gardien Guglielmo Vicario après une frappe de Khvicha Kvaratskhelia (28e).



Le meilleur buteur de Serie A (19 buts en 20 matches joués) n'a pas été loin d'améliorer encore ses statistiques mais il a été privé du doublé pour un hors-jeu. "C'est un moment fantastique pour moi. C'est l'une des meilleures saisons de ma carrière. Être considéré comme l'un des meilleurs d'Europe est une grande motivation pour moi", a souligné sur DAZN le Nigérian de 24 ans. "Je veux continuer comme ça pour essayer d'atteindre nos objectifs", a ajouté l'ex-Lillois, qui a eu droit aux applaudissements appuyés et à une étreinte de son entraîneur Luciano Spalletti lors de son remplacement (84e).



"C'est bien d'avoir la confiance de l'entraîneur. Il nous demande beaucoup, de toujours donner le maximum, même à l'entraînement, et la façon de le lui rendre est de tout donner sur le terrain", a encore souligné Osimhen.



Empoli, également sauvé par la barre sur une tête de Kim Min-jae (34e), n'a retrouvé un peu d'espace que quand Naples s'est retrouvé à dix après l'exclusion du latéral Mario Rui pour un geste d'énervement (67e). Mais sans réussir à percer une défense inviolée depuis cinq matches.



A la Lazio Rome et l'Atalanta Bergame, les prochains adversaires de Naples, d'essayer de trouver la clé, même si les jeux pour le scudetto semblent bel et bien faits.