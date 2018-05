Séminaire national sur la refonte de l’arsenal juridique des prisons au Maroc

L’Observatoire marocain des prisons (OMP), organise un séminaire national, le vendredi 4 mai 2018 à Rabat, dans le cadre du projet « Pour une réforme du système juridique pénal et carcéral garante de la protection des droits humains et de la dignité des détenus », cofinancé par l’Union européenne.

Ce séminaire, qui marquera le coup d’envoi du programme qui sera mené de 2018 à 2020 par l’OMP, a pour objectif de relancer le dialogue avec les différents acteurs concernés et élargir la mobilisation pour une mise en œuvre de la réforme du Code pénal, du Code des procédures pénales et de la loi 23/98 sur les prisons, en adéquation avec le référentiel international.

Il rassemblera plus de 70 participants, représentants d’organisations de la société civile, d’institutions et d’administrations nationales, de centres de recherche et universités, de la presse, etc.

Cette rencontre sera l’occasion de présenter les points saillants du Mémorandum de l’OMP pour une refonte du cadre juridique des prisons au Maroc, de dresser un état des lieux des avancées, défis et perspectives du processus de réforme engagé, et d’identifier les mécanismes et modalités pour une protection accrue des droits humains et de la dignité des détenus dans les prisons au Maroc, et pour une participation effective des acteurs de la société civile au processus de réforme de l’arsenal juridique des prisons.