Second test centrafricain pour le Onze national

Le Onze national donnera la réplique, ce soir à partir de 20 heures au stade d’honneur à Oujda, à son homologue centrafricain pour le compte de la quatrième journée des éliminatoires, groupe B, de la CAN 2025 dont les phases finales sont prévues au Maroc.



Lors du match de la troisième manche disputé samedi face à cette même équipe centrafricaine, la sélection marocaine s’est imposée sur le large score de 5 à 0.



Pour cette rencontre, le sélectionneur national Walid Regragui pourrait procéder à un turn-over de son effectif en vue de voir l’œuvre le plus grand nombre de joueurs convoqués, d’autant plus que ce match, certes, officiel mais sans enjeu du fait que le Maroc est qualifié d’office à la Coupe d’Afrique des nations en étant pas hôte de l’édition 2025.



Après trois matches disputés, l’EN est en droit de se targuer de son petit chelem, suite à ses victoires sur le Lesotho par 1 à 0, le Gabon par 4 à 1 et, bien entendu, la Centrafrique par 5 à 0.



La sélection marocaine devait effectuer lundi en fin d’après-midi sa dernière séance d’entraînement avant l’opposition de mardi soir, alors que celle de dimanche a été consacrée à la récupération physique et au décrassage, rapporte le site officiel de la Fédération, frmf.ma



A noter que le Onze national sera privé des services de son gardien de but Yassine Bounou, blessé et suppléé à la rescousse par Mehdi Meftah, sociétaire de la RSB.

Par ailleurs, la sélection nationale composée de joueurs natifs de l’an 2000 a surclassé, dimanche au stade El Bachir à Mohammédia, l’équipe de Guinée sur le score sans appel de 5 à 0.



Les buts de l’EN, conduite par Tarik Sektioui, ont été l’œuvre d’Ayoub Mouloua (3e min), Zakaria Aït Ouarkhan (15e min), Soulaimane El Bouchqali (41e min), Nassim Chadli (70e min) et Houssine Rahimi (87e min).



Les deux sélections disputeront un deuxième match amical ce mardi à partir de 18h30 au stade El Bachir, lit-on sur le site officiel de la FRMF.



T.R