Sébastien Ogier, la preuve par neuf

Champion du monde des rallyes samedi pour la neuvième fois malgré une saison partielle où il a manqué trois épreuves, le Français Sébastien Ogier est entré encore un peu plus dans la légende du sport automobile où son talent et son intelligence lui ont permis de briller."Ogier a les qualités humaines, d'intelligence et d'adaptation notamment, et une fluidité de conduite qui peuvent lui permettre de devenir un grand pilote", estimait le visionnaire Olivier Quesnel, son patron chez Citroën, en 2008, quand le "nouveau Seb" devenait champion du monde junior et successeur potentiel de son illustre compatriote Sébastien Loeb.Dix-sept ans plus tard, le Gapençais, qui fêtera ses 42 ans le mois prochain, a enfin rejoint dans la légende de son sport l'Alsacien, sacré neuf fois consécutivement au volant d'une Citroën entre 2004 et 2012.Ce week-end en Arabie saoudite, Ogier a encore montré sa science de la course et sa capacité à contrôler ses adversaires en prenant le meilleur sur le Britannique Elfyn Evans, son coéquipier chez Toyota.Si les statistiques lui importent peu, Ogier a tout de même réussi à rejoindre Loeb alors que cela semblait impossible depuis qu'il avait décidé en 2022 de ne pas participer à toutes les courses afin de privilégier sa vie de famille et notamment passer plus de temps avec son fils Tim, aujourd'hui âgé de 9 ans."Les gens me parlent beaucoup de ce neuvième titre et du record de Seb Loeb. La vérité est que je prends les choses comme elles viennent, mais ce n'est pas un objectif que je m'étais fixé. Du coup, je n'en fais pas du tout une obsession", expliquait-il à l'AFP mi-novembre après son succès au Japon.Si le parcours d'Ogier est moins linéaire que celui de Loeb, son ancien coéquipier chez Citroën, constructeur qui l'avait écarté fin 2011 en raison de sa rivalité avec l'Alsacien, il n'en reste pas moins remarquable.Ainsi, le natif de Gap a réussi à être sacré champion du monde avec trois marques: Volkswagen entre 2013 et 2016, Ford dans l'écurie privée M-Sport en 2017 et 2018, et Toyota en 2020, 2021 et 2025.Seul le Finlandais Juha Kankkunen, un de ses patrons dans l'écurie japonaise, avait réussi à être couronné avec trois constructeurs différents, c'est dire le chemin parcouru par le Gapençais, issu d'une famille modeste, qui, enfant, regardait avec envie le Rallye Monte-Carlo dans ses montagnes des Hautes-Alpes.Cette épreuve mythique est d'ailleurs indissociable d'Ogier, qui l'a remportée dix fois (un record) et y participera encore en janvier prochain.Alors que ses huit premiers titres avaient été décrochés avec son copilote Julien Ingrassia, binôme depuis ses débuts en 2006 et qui a pris sa retraite fin 2021, Ogier a cette fois été aidé par Vincent Landais, qui l'avait rejoint fin 2022."Chaque fois que j'ajoutais un rallye à la liste, Vincent avait un grand sourire et moi j'avais envie de lui offrir ça car il joue un rôle important dans notre réussite et il a participé à ce vent de fraîcheur et à ce renouveau qui m'ont donné envie d'en faire plus", racontait Ogier dans L'Equipe en début de semaine.Fin 2021, après 13 ans en WRC, la lassitude l'avait en effet gagné et il avait décidé de lever le pied pour profiter de sa famille mais aussi tenter d'autres expériences. Il a ainsi goûté à l'endurance et disputé les 24 Heures du Mans en 2022.Avec 67 victoires et 115 podiums en 203 rallyes WRC, Ogier s'est bâti un palmarès très proche de celui de Loeb. Pourtant, il est moins populaire que l'Alsacien, son mentor devenu ensuite son rival, probablement en raison de son franc-parler et de son assurance, parfois prise pour de l'arrogance.Homme de peu de mots qui a toujours fui la médiatisation, il a aujourd'hui une relation apaisée avec Loeb et les deux hommes s'appellent régulièrement. Comme si la boucle était enfin bouclée.L'élève pourrait même dépasser le maître l'an prochain puisqu'Ogier a déjà annoncé qu'il devrait participer à dix rallyes en 2026, avec dans un coin de sa tête un dixième sacre qui lui permettrait d'être seul au panthéon du rallye.