Shabana Mahmood, la ministre travailliste britannique qui s'attaque à l'immigration

Réduire drastiquement l'immigration au Royaume-Uni, c'est la mission de Shabana Mahmood, ministre de l'Intérieur du gouvernement travailliste, à la politique marquée par sa foi musulmane et son expérience de fille d'immigrés d'origine pakistanaise.Le magazine The Spectator l'a surnommée "Terminator". Pour la télévision Sky News, elle est "la nouvelle femme forte de la politique britannique"."Vous n'aimerez pas toujours ce que je fais", avait prévenu la quadragénaire lors de la conférence annuelle du parti travailliste en septembre, peu après sa nomination comme ministre de l'Intérieur.Cette ancienne avocate a dévoilé il y a quelques jours une vaste réforme pour durcir la politique d'asile du Royaume-Uni: le statut de réfugié va devenir temporaire, le soutien financier aux demandeurs d'asile ne sera plus automatique.Face aux niveaux record de l'immigration irrégulière qui "déchirent" le Royaume-Uni, ces mesures contribueront à "rétablir l'ordre et le contrôle" aux frontières du pays, a-t-elle affirmé.Shabana Mahmood balaie d'un revers de main les accusations des députés de gauche affirmant qu'elle "attise les divisions". Des propos de gens privilégiés, selon elle.La montée de l'extrême droite, en partie due à l'incapacité à stopper l'arrivée de migrants qui traversent la Manche dans des embarcations de fortune, est une menace pour les personnes de couleur, met-elle en avant."Malheureusement, c'est moi qu'on traite régulièrement de F****** P*** et à qui on dit de rentrer chez moi", a-t-elle déclaré crument devant le Parlement, citant une insulte raciste souvent utilisée à l'encontre des personnes d'origine pakistanaise, quitte à choquer ses collègues députés."C'est moi qui sais, par mon expérience personnelle et celle de mes électeurs, à quel point la question de l'asile est devenue clivante dans notre pays", a-t-elle ajouté.Shabana Mahmood est née en septembre 1980 de parents originaires du Cachemire. Elle a grandi dans la ville de Birmingham, au centre de l'Angleterre, qui compte une importante communauté originaire d'Asie du Sud.Très tôt, elle est initiée à la politique: son père militait à la section locale du Parti travailliste et échangeait régulièrement avec un groupe de membres du parti dans la maison familiale."Shabana leur disait quoi faire", a raconté au Guardian Tom Watson, ancien chef adjoint du Labour, qui faisait partie du groupe. "Elle savait repérer un problème et le résoudre dès son plus jeune âge".Elle a souvent raconté que, lorsqu'elle était enfant, ses parents gardaient une batte de cricket derrière le comptoir de la boutique familiale pour chasser d'éventuels voleurs."Cela lui a donné conscience du sentiment d'insécurité que vivent quotidiennement des gens dans le pays", a confié une personne proche de Shabana Mahmood à l'AFP, sous couvert d'anonymat.Après avoir étudié le droit à Oxford, elle est devenue en 2010 l'une des premières femmes musulmanes députées au Royaume-Uni.Elle a décrit l'islam comme "le coeur absolu de (sa) vie". "C'est là que je puise mon sens du devoir et du service public", a-t-elle dit à The Spectator.Quand les travaillistes étaient dans l'opposition entre 2010 et 2024, elle a occupé différentes responsabilités, mais elle a refusé de faire partie de l'équipe dirigeante de l'ancien leader Jeremy Corbyn, issu de l'aile gauche du parti.Située à la droite du Labour, elle est devenue ministre de la Justice après le retour des travaillistes au pouvoir l'été dernier.Son nom revient souvent parmi les éventuels successeurs du Premier ministre Keir Starmer.Pour Jonathan Hinder, membre du groupe Blue Labour, socialement conservateur, les réformes "audacieuses et radicales" de Shabana Mahmood en matière d'asile peuvent contribuer à "neutraliser" la montée du soutien au parti anti-immigration Reform UK de Nigel Farage.Mais pour Clive Lewis, député travailliste à la gauche du parti, elle a au contraire adopté "une posture politique désespérée" et fait preuve d'une "cruauté ostentatoire".Shabana Mahmood, de son côté, se veut lucide."Des forces obscures attisent la colère dans ce pays et cherchent à la transformer en haine ", a-t-elle écrit cette semaine dans The Guardian, en référence à l'extrême droite. " Nous devons saisir l'occasion qui nous est offerte d'empêcher que cela se produise."