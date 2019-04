Sauter le petit-déjeuner et manger tard peuvent empirer les problèmes cardiaques

Sauter le petit déjeuner et manger juste avant de se coucher seraient de mauvaises habitudes qui risquent d'augmenter les risques de faire une crise cardiaque, selon une nouvelle étude publiée dans le European Journal of Preventive Cardiology. En effet, les personnes ayant ces deux habitudes ont quatre à cinq fois plus de risques de mourir d'une crise cardiaque, d'après les résultats.

Les chercheurs ont interrogé des patients qui ont subi de graves crises cardiaques, et ont trouvé que 58% d'entre eux sautaient le petit déjeuner, et que 51% d'entre eux mangeaient tard, alors que 41% d'entre eux combinaient ces deux mauvaises habitudes. L'auteur de l'étude, le docteur Marcos Minicucci, de la Sao Paolo State University, au Brésil, a expliqué que manger deux heures avant d'aller se coucher, et avoir un régime sain et varié au petit-déjeuner était essentiel pour éviter les pires complications après une crise cardiaque. « Un patient sur dix souffrant d'une grave crise cardiaque meurt dans l'année, et la nutrition est une façon plutôt peu onéreuse d'augmenter vos chances de survie. Un bon petit déjeuner est généralement composé de produits laitiers, de glucides, et de fruits. Il devrait comporter entre 15 et 35% des apports caloriques de la journée», explique-t-il.

L'étude incluait 113 patients âgés de 60 ans, dont 73% étaient des hommes. On leur a demandé quelles étaient leurs habitudes alimentaires. Sauter le petit-déjeuner était défini comme ne rien manger avant le déjeuner, tandis que manger tard était défini comme manger dans les deux heures avant le coucher. Selon le docteur Minicucci, ces mauvaises habitudes empêchent de se remettre correctement d'une crise cardiaque.